يواجه ريال مدريد سباقاً مع الزمن لتأمين المستقبل طويل الأمد لنجمه فينيسيوس جونيور، حيث تشير التقارير إلى أن مفاوضات تجديد العقد بين النادي والمهاجم البرازيلي قد اصطدمت بعقبة كبيرة. ورغم أن اللاعب الدولي، الذي يقضي حالياً إجازته الصيفية بعد كأس العالم، لا يزال محوراً أساسياً في خطط النادي، إلا أن الخلافات المالية تهدد بإلقاء بظلالها على بداية الموسم الجديد.
صراع الرواتب في ريال مدريد.. مبابي وبيلينجهام وراء تعثر مفاوضات ريال مدريد مع فينيسيوس جونيور!
الفجوة المالية في المفاوضات
وفقاً لموقع "أوك دياريو"، يتمسك فينيسيوس بالحصول على راتب يقترب من 20 مليون يورو صافياً في الموسم الواحد، وهو رقم سيضعه على رأس قائمة الرواتب في النادي. ومع ذلك، تتردد إدارة ريال مدريد في تلبية هذه المطالب، سعياً منها للحفاظ على هيكل صارم للأجور داخل غرفة الملابس.
ويصر فلورنتينو بيريز وخوسيه أنخيل سانشيز على تجنب أي موقف قد يخلق احتكاكات بين نجوم الفريق البارزين. ومع وجود أسماء بحجم كيليان مبابي وجود بيلينجهام يتقاضون رواتب ضخمة بالفعل، يعتقد النادي أنه لا ينبغي السماح لأي فرد بكسر هذا التوازن الاقتصادي المصمم بعناية. الرسالة القادمة من "فالديبيباس" حازمة: المشروع الرياضي يأتي دائماً قبل أي لاعب، بغض النظر عن مكانته على أرض الملعب.
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تجنب مسلسل الانتقالات الصيفية
يسعى ريال مدريد يائساً لتجنب تحول أزمة العقد إلى "مسلسل درامي" طويل يتصدر عناوين الصحف طوال فترة الانتقالات. ينظر النادي إلى فينيسيوس كأصل لا غنى عنه، لكن الإدارة تتعامل بواقعية مع ظروف السوق الحالية. في الوقت الحالي، لا توجد عروض رسمية مطروحة على الطاولة للحصول على خدمات النجم البرازيلي، مما يعقد موقف النادي التفاوضي ويؤكد في الوقت ذاته على ضرورة إيجاد حل.
إن الدخول في الموسم الجديد مع لاعب بحجمه يقترب من المراحل النهائية لعقده هو سيناريو يحرص "البلانكوس" على تجنبه بأي ثمن. يريد النادي حسم الأمر سريعاً لضمان بقاء التركيز منصباً بالكامل على الأداء داخل الملعب. ونتيجة لذلك، يمكن القول إن كلا الطرفين "مجبران على التفاهم"، حيث لا يخدم خيار البيع ولا الجمود في المفاوضات مصالح اللاعب أو المؤسسة في هذه المرحلة.
المطالبة بأدوار قيادية على أرض الملعب
بعيداً عن المفاوضات المالية، يتنامى شعور داخل النادي بضرورة أن يستعيد فينيسيوس تركيزه المطلق على شؤون كرة القدم. يأتي ذلك بعد موسم شاق خاض فيه 53 مباراة بقميص ريال مدريد، مسجلاً 22 هدفاً ومقدماً 14 تمريرة حاسمة. يتوقع النادي أن يعود اللاعب من إجازته جاهزاً لممارسة دور قيادي أكثر إيجابية وثباتاً على أرض الملعب. وهناك إجماع داخلي على أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً يجب أن يسعى لمزيد من الاستمرارية في أدائه، خاصة في المباريات الحاسمة والمصيرية.
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التأثير المنتظر لمورينيو
مع استمرار الجمود، يضفي وصول جوزيه مورينيو طبقة أخرى من الإثارة على الموقف. يُقال إن المدرب البرتغالي متحمس للعمل مع نسخة ملتزمة تماماً من فينيسيوس - الذي فاز بالفعل بثلاثة ألقاب في الليجا ولقبين في دوري أبطال أوروبا من بين العديد من الألقاب الأخرى مع ريال مدريد - مما يضمن اندماجه بالكامل في النظام التكتيكي وتخلصه من مشتتات أزمات العقود المستمرة. بطبيعة الحال، صرامة مورينيو تعني أنه لن يكون هناك متسع للاعبين غير المركزين بنسبة 100% على الهدف الجماعي للفريق.
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