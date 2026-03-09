صراعات برشلونة الداخلية تشتعل.. هل تعمد تشافي هيرنانديز الكذب بلسان ميسي؟!

فجر تشافي هيرنانديز مدرب فريق برشلونة السابق موجة عارمة من الجدل في الأوساط الرياضية عقب إطلاقه تصريحات صحفية نارية اتهم فيها إدارة النادي الحالية بعرقلة عودة الأسطورة ليونيل ميسي.
ادعى هيرنانديز أن الإدارة برئاسة جوان لابورتا هي من منعت وصول النجم الأرجنتيني إلى قلعة النادي الكتالوني في صيف عام 2023 رغم وجود موافقة رسمية من رابطة الدوري الإسباني على تفاصيل العقد كافة.
تأتي هذه الادعاءات في توقيت شديد الحساسية حيث تترقب الجماهير إجراء الانتخابات الرئاسية للنادي في يوم 15 من شهر مارس الجاري مما جعل تصريحات المدرب السابق تبدو كقنبلة موقوتة في وجه الإدارة الحالية.