صراعات برشلونة الداخلية تشتعل.. هل تعمد تشافي هيرنانديز الكذب بلسان ميسي؟!

تسببت تصريحات تشافي هيرنانديز في حالة من الارتباك لدى المتابعين خاصة وأنها تناقض تمامًا ما صرح به المدرب ذاته قبل نحو عامين.

أعاد ناشطون وإعلاميون بارزون نشر مقاطع مسجلة للمدرب تعود لعام 2023 يؤكد فيها بوضوح أن ليونيل ميسي هو من اختار الرحيل إلى الدوري الأمريكي رغبة منه في الهدوء والابتعاد عن ضغوط المنافسات الأوروبية الكبرى.

أوضح تشافي في تلك التسجيلات القديمة أن النادي بذل جهودًا مضنية لإقناع ميسي بالعودة لكن قرار اللاعب الشخصي كان هو الفيصل في نهاية المطاف.

ذا التناقض المفاجئ في أقوال المدرب السابق يضعه في موقف محرج أمام أعضاء النادي والجماهير التي بدأت تتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التحول الجذري في سرد الأحداث وهل للأمر علاقة بالتحالفات الانتخابية الجديدة.