"كل شيء على ما يرام" .. صديقة إنزو فرنانديز ترد على شائعات ريال مدريد

نفت فالنتينا سيرفانتيس التكهنات التي تشير إلى أن إنزو فرنانديز يتطلع إلى مغادرة تشيلسي في ظل الاهتمام المستمر من جانب ريال مدريد.

وفي حديثها لبرنامج «إل تشيرينجويتو»، قالت إن الأسرة مستقرة في إنجلترا ولا توجد لديها خطط فورية للانتقال. وأوضحت سيرفانتيس أن ابنهما وُلد في إنجلترا وأن أطفالهما يدرسون في المدارس هناك. وكان تشيلسي قد تعاقد مع اللاعب الدولي الأرجنتيني قادمًا من بنفيكا مقابل مبلغ قياسي في تاريخ كرة القدم البريطانية، ولا يزال عقده ساريًا حتى يونيو 2032، مما يجعل أي انتقال محتمل أمرًا صعبًا.