getty
ترجمه
صدمة: صفقة انتقال إلى الدوري الإنجليزي "قد تكون وشيكة" لنجم باريس سان جيرمان أوسمان ديمبيلي
مفاوضات التجديد تتعثر مع الفائز بجائزة الكرة الذهبية
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «لوكيب»، يرفض ديمبيلي حاليًا الدخول في مفاوضات لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان. ولا يزال اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا شخصية محورية في تشكيلة لويس إنريكي، لكن النادي اضطر إلى تعليق المفاوضات. ويعد الفائز بجائزة الكرة الذهبية اللاعب الأعلى أجراً في الفريق، وفقاً لما كشفته النشرة الخاصة بالرواتب التي أصدرتها الصحيفة الفرنسية، في حين أن عقده الحالي مع بطل أوروبا الحالي يمتد حتى صيف عام 2028.
- Getty
الأسباب الرئيسية وراء التأخير الحالي
هناك عدة أسباب وراء رغبة ديمبيلي في التريث قبل التوقيع على أي اتفاق جديد. فهو يرغب في معرفة سقف الرواتب الذي حدده النادي للموسم المقبل، كما أن التوقيت يمثل عاملاً مهماً أيضاً، حيث لا يرغب الجناح في مناقشة مستقبله إلا بعد انتهاء كأس العالم هذا الصيف. ويشير هذا النهج الحذر إلى أنه يدرك أن تقديم أداء قوي في البطولة قد يعزز موقفه التفاوضي بشكل كبير. علاوة على ذلك، يرتبط قراره ارتباطًا وثيقًا بمدى تقدم باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. بعد أن حقق فوزًا بنتيجة 2-0 في مباراة الذهاب من ربع النهائي، يستعد حاليًا لمواجهة ليفربول في أنفيلد في مباراة الإياب.
ومن بين الوجهات المحتملة إنجلترا والمملكة العربية السعودية
في حال فشل المفاوضات بين الطرفين، تزعم صحيفة «لوكيب» أن انتقالًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز «قد يكون واردًا»، في حين هناك اهتمام أيضًا من الدوري السعودي للمحترفين. لطالما كان الانتقال إلى كرة القدم الإنجليزية موضوعًا متداولًا بالنسبة للمهاجم، كما أن القوة المالية لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز تجعلها مرشحة طبيعية لضمّه. ومع ذلك، يمثل الشرق الأوسط بديلاً قابلاً للتطبيق بدرجة كبيرة. وكما أظهر انتقال نغولو كانتي إلى الاتحاد سابقاً، فإن اللعب في الدولة الخليجية لا يشكل عائقاً أمام المشاركة مع المنتخب الفرنسي، مما يشجعه على النظر في العروض السعودية المربحة.
- Getty
ماذا يخبئ المستقبل لديمبيلي
وبالنظر إلى المستقبل، سيركز المهاجم بشكل كامل على إنهاء الموسم بنجاح على الصعيدين المحلي والأوروبي، لا سيما اجتياز الاختبار الحاسم في أنفيلد، قبل أن يقود المنتخب الفرنسي في كأس العالم. وإذا ما قرر في النهاية مغادرة الدوري الفرنسي، فإن انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز سيحتل بلا شك الصدارة في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.