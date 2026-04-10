صدمة حول ماكس فيرستابين بعد تغييرات كبيرة في الإدارة؟ يُقال إن نجم الفورمولا 1 لم يعد له «مستقبل» في ريد بول

أعلن الفريق يوم الخميس الماضي أن لامبياس، مهندس السباقات الذي عمل مع فيرستابين لسنوات طويلة، سيغادر ريد بول وينتقل إلى منافسها ماكلارين في موعد أقصاه نهاية عقده عام 2028. وسيتولى الإيطالي-البريطاني البالغ من العمر 45 عامًا منصب رئيس قسم السباقات هناك.

وبعد رحيل رئيس قسم الديناميكا الهوائية أدريان نيوي (الذي انتقل إلى أستون مارتن) ومستشار رياضة السيارات الدكتور هيلموت ماركو (الذي تقاعد من الفورمولا 1)، فقد في لامبياسي صديقاً ومرافقاً مخلصاً آخر منذ فترة طويلة - فقد عمل الاثنان معاً منذ عام 2016 وفازا، من بين أمور أخرى، بأربعة بطولات عالمية - لم يعد رحيله في وقت قريب أمراً مستبعداً.

وفي هذا الصدد، يمكن للهولندي الاستفادة من بنود مختلفة في عقده الذي يستمر في الواقع حتى عام 2028، والتي تسمح له بترك ريد بول في وقت أبكر. ووفقًا للتقرير، إذا لم يحتل فيرستابين المركز الثالث على الأقل في ترتيب بطولة العالم بحلول العطلة الصيفية، فيمكنه مغادرة الفريق في نهاية العام بفضل خيار الخروج.