وفقًا لمعلومات موقع F1-Insider، يتضح بشكل متزايد أن الهولندي لم يعد له «مستقبل» في فريق السباق البريطاني-النمساوي.
صدمة حول ماكس فيرستابين بعد تغييرات كبيرة في الإدارة؟ يُقال إن نجم الفورمولا 1 لم يعد له «مستقبل» في ريد بول
أعلن الفريق يوم الخميس الماضي أن لامبياس، مهندس السباقات الذي عمل مع فيرستابين لسنوات طويلة، سيغادر ريد بول وينتقل إلى منافسها ماكلارين في موعد أقصاه نهاية عقده عام 2028. وسيتولى الإيطالي-البريطاني البالغ من العمر 45 عامًا منصب رئيس قسم السباقات هناك.
وبعد رحيل رئيس قسم الديناميكا الهوائية أدريان نيوي (الذي انتقل إلى أستون مارتن) ومستشار رياضة السيارات الدكتور هيلموت ماركو (الذي تقاعد من الفورمولا 1)، فقد في لامبياسي صديقاً ومرافقاً مخلصاً آخر منذ فترة طويلة - فقد عمل الاثنان معاً منذ عام 2016 وفازا، من بين أمور أخرى، بأربعة بطولات عالمية - لم يعد رحيله في وقت قريب أمراً مستبعداً.
وفي هذا الصدد، يمكن للهولندي الاستفادة من بنود مختلفة في عقده الذي يستمر في الواقع حتى عام 2028، والتي تسمح له بترك ريد بول في وقت أبكر. ووفقًا للتقرير، إذا لم يحتل فيرستابين المركز الثالث على الأقل في ترتيب بطولة العالم بحلول العطلة الصيفية، فيمكنه مغادرة الفريق في نهاية العام بفضل خيار الخروج.
هل سينتقل ماكس فيرستابين إلى مرسيدس أم سيترك الفورمولا 1؟
هذا السيناريو ليس مستبعداً، ففي النهاية لم يظهر فريق ريد بول بمستوى تنافسي كبير في السباقات الثلاثة الأولى من الموسم الحالي. فحتى الآن، لا يحتل الفريق سوى المركز الرابع بفارق كبير عن مرسيدس وفيراري وماكلارين. وكان أفضل نتيجة حققها فيرستابين حتى الآن هي المركز السادس في السباق الافتتاحي في ملبورن الأسترالية، ولذلك فهو يحتل المركز التاسع فقط في الترتيب العام لبطولة العالم.
وعلى أي حال، تنتشر منذ أشهر شائعات بأن السائق البالغ من العمر 28 عاماً يرغب في مغادرة فريق ريد بول والانضمام إلى فريق آخر أو الانسحاب من الفورمولا 1 تماماً. وقد ترددت أسماء مرسيدس مراراً وتكراراً كصاحب عمل محتمل جديد، حيث تشير التكهنات إلى أن جورج راسل ليس في وضع مضمون تماماً.
ماكس فيرستابين: إحصائيات مسيرته
لقب بطولة العالم
مشاركات في السباقات
الانتصارات
مراكز الصدارة
مراكز على منصة التتويج
أسرع لفات في السباق
نقاط بطولة العالم
4
236
71
48
127
37
3456,5