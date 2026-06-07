عاشت الجماهير الرياضية حول العالم ليلة عصيبة أعادت إلى الأذهان كوابيس الماضي القريب، بعد سقوط النجم الدنماركي كريستيان إريكسن مغشيًا عليه خلال المباراة الودية التي جمعت منتخبي الدنمارك وأوكرانيا، مما أسفر عن إلغاء اللقاء فورًا بقرار مشترك من الجهازين الفنيين والاتحادين.
صدمة جديدة.. إلغاء ودية الدنمارك وأوكرانيا بعد سقوط مرعب لكريستيان إريكسن
تفاصيل السقوط المفاجئ في الملعب
المباراة التي أقيمت وسط أجواء حماسية توقفت تمامًا عقب سقوط مفاجئ لصانع الألعاب الدنماركي البالغ من العمر 34 عامًا على عشب الملعب، دون أي التحام قوي، مما أثار ذعر زملائه والمنافسين على حد سواء.
واندفعت الأطقم الطبية إلى أرضية الميدان بسرعة فائقة للتعامل مع الحالة الطارئة، وسط بكاء وتضرع اللاعبين الذين شكلوا جدارًا بشريًا حول زميلهم لحجب رؤية الكاميرات، في مشهد كربوني لما حدث قبل سنوات.
ماذا بعد؟
الهدوء الحذر ساد الأجواء لعدة دقائق حتى تنفس الجميع الصعداء مع الإعلان الذي أكد أن إريكسن استعاد وعيه بشكل كامل داخل الملعب، ونجح في النهوض والوقوف على قدميه محاطًا بالأطباء، قبل أن يتم نقله برفقة زوجته التي نزلت إلى أرضية الملعب في حالة ذهول شديد بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية الدقيقة والاطمئنان على استقرار علاماته الحيوية.
كابوس يورو 2020 يعود للأذهان
هذا الحادث يعيد الأذهان مباشرة إلى الواقعة الشهيرة والصادمة التي تعرض لها إريكسن في يونيو من عام 2021 وتحديدًا خلال نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، عندما سقط اللاعب إثر سكتة قلبية مفاجئة في مواجهة فنلندا بكوبنهاجن، حيث توقف قلبه لعدة دقائق قبل أن تنقذ العناية الإلهية وثم التدخل الطبي السريع حياته، ليخضع بعدها لعملية زراعة جهاز إزالة رجفان القلب والذي مكنه من العودة التاريخية لممارسة كرة القدم الاحترافية مع الأندية والمنتخب.
قرار إلغاء اللقاء
المباراة الودية ألغيت رسميًا بعد تشاور سريع بين المدرب الدنماركي بريان ريمر والمدرب الأوكراني أندري مالديرا، إذ رفض الجميع استكمال اللعب نظرا للوضعية النفسية الصعبة للاعبي الطرفين، وكانت النتيجة تشير قبل التوقف إلى تقدم الدنمارك بهدفين مقابل هدف واحد، حيث سجل للمنتخب الدنماركي باتريك دورجو ويواكيم ميهلي، فيما أحرز فيكتور تسيهانكوف هدف أوكرانيا الوحيد، وشهدت المواجهة حصول إريكسن على بطاقة صفراء في الدقيقة 31 من الشوط الأول قبل مغادرته المصيرية.