صدمة في الدنمارك.. لاعب كرة قدم محترف يتعرض للطعن وحالته حرجة!

بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين، أصبحت حالة جابي مستقرة الآن، وقد أُفاق من الغيبوبة التي تم إحداثها طبياً، ويُقال إنه «بخير بالنظر إلى الظروف»، حسبما أفاد النادي.

وقد تدرّب لاعب الوسط في أكاديمية بنفيكا لشباب ليزبون قبل أن ينضم إلى ميدتيلاند في عام 2023. وعاد لاعب منتخب غينيا بيساو إلى الدنمارك بعد فترة إعارة، لكنه لم يشارك بعد في الدوري هذا الموسم. ويحتل ميدتيلاند، الذي يدربه المدرب السابق لبوروسيا دورتموند مايك تولبرج، المركز الثاني في الترتيب حالياً، وينافس على اللقب في جولة البطولة.