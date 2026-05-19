صدامات نارية في خليجي 27.. والسعودية في مجموعة ملتهبة

أُجريت اليوم الثلاثاء مراسم سحب قرعة النسخة السابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27"، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الممتدة من 23 سبتمبر/أيلول وحتى 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

وأُقيمت مراسم القرعة في ميدان الثقافة بمبنى مركز الفنون التابع لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمدينة جدة التاريخية، وذلك بحضور الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، إلى جانب عدد من مسؤولي الاتحادات الخليجية والشخصيات الرياضية.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات العراق وعُمان والكويت، في مجموعة تُعد من أقوى مجموعات البطولة المنتظرة.

في المقابل، ضمت المجموعة الثانية منتخبات الإمارات وقطر والبحرين واليمن، لتشهد بدورها مواجهات مرتقبة بين أبرز المنتخبات الخليجية الساعية للمنافسة على اللقب.