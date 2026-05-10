"صدارتهم جاءت من تلك الأخطاء".. أسطورة مانشستر يونايتد ينتقد التحكيم بعد إنقاذ آرسنال!
شمايكل غاضب من قرار حاسم اتخذته تقنية الفيديو المساعد
وفي حديثه خلال تغطية ما بعد المباراة، لم يتردد شمايكل في تقييمه لأداء الحكام الذي ساعد آرسنال في النهاية على تحقيق فوزه 1-0 في ملعب لندن. حافظ "المدفعجية" على حظوظهم في المنافسة على اللقب، لكن النتيجة طغى عليها إلغاء هدف كالوم ويلسون في الدقائق الأخيرة من المباراة. ألغى الحكم كريس كافاناج ومساعده دارين إنجلاند الهدف بعد أن اعتبرا أن بابلو ارتكب خطأً ضد الحارس ديفيد رايا. أثار هذا غضب الأيقونة الدنماركية، الذي اتهم متصدر الدوري باستخدام نفس التكتيكات البدنية دون عقاب.
مدى غضب الأيقونة الدنماركية
كان جوهر إحباط شمايكل ناجماً عن المراجعة التي استغرقت خمس دقائق عبر تقنية الفيديو المساعد وما اعتبره تضارباً صارخاً في المعايير. وقد أعرب عن غضبه الشديد من القرار قائلاً: "ما يغضبني حقاً هو أن آرسنال ما كان ليتصدر الدوري أبداً لو اعتُبرت تلك ركلة حرة. هكذا سجلوا كل تلك الأهداف، من خلال عرقلة اللاعبين، وإمساكهم، والقيام بكل أنواع الحيل. ثم وصلنا إلى هذه النقطة، واستغرق الأمر خمس دقائق من تقنية الفيديو المساعد، دارين، مسؤول تقنية الفيديو المساعد، استغرق الأمر خمس دقائق. بدأ من جديد وكرر ذلك مرارًا وتكرارًا... وهذا بحد ذاته يثير شكوكًا كبيرة حول هذا القرار، لدرجة أنه لا يمكن أن تكون ركلة حرة. أعتقد أن هذا خطأ كبير. أنا لا أفهم لماذا فجأة أصبح هذا خطأ، لأنه لم يتم احتسابها لأي فريق طوال الموسم. كل هذا، إنه مجرد جنون. وهذا القرار اليوم، إنه خاطئ للغاية من نواحٍ عديدة."
ما هو على المحك بالنسبة لآرسنال ووست هام
الرهانات المرتبطة بهذا الهدف الملغى هائلة بالنسبة لفريقي الطرفين. بعد هذا الفوز، يتصدر آرسنال الآن ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة من 36 مباراة. والأهم من ذلك، أن هذا القرار يبقيه متقدماً بخمس نقاط على حامل اللقب مانشستر سيتي، الذي يمتلك 74 نقطة لكنه يمتلك مباراة مؤجلة.
على العكس من ذلك، كان القرار مدمراً لويست هام. يجد الهامرز أنفسهم في المركز الثامن عشر برصيد 36 نقطة من 36 مباراة، مما يعني أن هذه النقطة المفقودة قد تؤدي في النهاية إلى هبوط النادي، في الوقت الذي يقاتل فيه بشدة من أجل البقاء.
ماذا سيحدث بعد ذلك في سباق اللقب؟
يدخل سباق اللقب الآن مرحلة نهائية مثيرة. لم يتبق لآرسنال سوى مباراتين، حيث يستضيف بيرنلي في ملعب الإمارات يوم 15 مايو، قبل أن يزور كريستال بالاس يوم 24 مايو. من ناحية أخرى، يستضيف مانشستر سيتي فريق بالاس يوم الأربعاء، قبل أن يواجه تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 16 مايو، ثم يختتم مشواره في الدوري بمباراتين ضد بورنموث يوم 19 مايو وأستون فيلا يوم 24 مايو.