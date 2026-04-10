فيديو | 5 ركلات جزاء تقلب صراع الصدارة .. "الأهلي والهلال هما الأكثر استفادة من أخطاء الحكام هذا الموسم"!

الأهلي وقع في فخ التعادل مع الفيحاء، في المباراة المقدمة من الجولة 29 من بطولة الدوري، وسط اتهامات للحكم محمد السماعيل، بعدم احتساب ركلتي جزاء صحيحتين لصالح الراقي.

السماعيل قرر الاستعانة بتقنية الفيديو بعد اللقطتين، ولم يمنح الأهلي أي شيء، مما تسبب في حملة هجوم عليه بل ظهرت بعض المطالب بإيقافه.

الجدل لم يتوقف عند الركلتين فقط، إيفان توني مهاجم الأهلي قام بالتشكيك في نزاهة دوري روشن بشكل عام، قائلًا إن الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان قال له ولزملائه:"ركزوا على البطولة الآسيوية".