علي سمير

حتى الركنيات لم تنقذ "الفيل العاجز" .. من مانشستر سيتي إلى آرسنال : شكرًا جزيلًا على لقب الدوري الإنجليزي!

"الفيل" سقط من على الشجرة، لم تنفعه ركنياته وتبديلاته، ونصائح ميكيل أرتيتا للجماهير بإحضار الطعام قبل المباراة والاستعداد جيدًا لموقعة بورنموث التي خسرها اليوم 2/1، في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات.

عد بالزمن إلى 14 أبريل 2024، عندما خسر آرسنال 2/0 أمام أستون فيلا على ملعب الإمارات، لتعرف أن هذا النادي لم ولن يتغير أبدًا.

رغم أن مانشستر سيتي فعل ما بوسعه لمساعدته على الفوز بالدوري الإنجليزي "أخيرًا" هذا الموسم، إلا أن آرسنال يستمر في الرفض والامتناع، ويبتعد خطوة تلو الأخرى عن منصة التتويج بالبطولة.

لم يمتنع بكامل رغبته، بل عن طريق عجزه وفقدانه للشخصية وربما بعض العناصر من أجل الوصول إلى هذا الهدف الذي طال انتظاره منذ 2004 مع جيل اللاهزيمة.

وبالحديث عن الهزيمة، الخسارة أمام بورنموث اليوم ليست نهاية العالم، بل نهاية الأمل لآرسنال، لأن بيب جوارديولا سيستغل هذه الفرصة على أكمل وجه كما فعل في 2023 و2024.

جوارديولا فعل كل شيء ممكن لميكيل أرتيتا، تعادل مع توتنهام وسندرلاند وتشيلسي وبرايتون ووست هام ونوتنجهام فورست وخسر من مانشستر يونايتد في آخر 12 مباراة، ومع ذللك يظل الإسباني عاجزًا دون استغلال الفرصة!

حتى الركنيات التي اعتاد أرتيتا على الاعتماد عليها، لم تنفعه، لأن كرة القدم قررت معاقبة الإسباني على كل شيء في الوقت المناسب.


    الجواب يظهر من عنوانه

    مباراة اليوم لم تكن مواجهة عادية، بل الفوز المنتظر حتى يتسع الفارق إلى 12 نقطة ونحن في الجولة 32 من عمر الدوري الإنجليزي، مع وجود مباراة مؤجلة لصالح مانشستر سيتي.

    وعلى الجانب الآخر كان يلعب مانشستر سيتي مباراة غاية في الصعوبة أمام تشيلسي خارج ملعبه، مما يجعل هذه الجولة هي الحاسمة بشكل كبير في سباق الفوز بالبريميرليج.

    أجواء ملعب الإمارات لم تكن مبشرة منذ البداية، وجوه تتسم بالقلق الممزوج بالأمل، الجميع يعرف أن آرسنال ليس في أفضل حالاته، والانتصار على سبورتينج لشبونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لا يبعث بأي اطمئنان.

    حتى الأجواء الجماهيرية لم تكن صاخبة في مثل هذا النوع من المباريات، وكأن عشاق آرسنال اتفقوا مع اللاعبين على تصدير واحدة من أكثر المباريات إحباطًا في تاريخ النادي على الإطلاق.

    أرتيتا دخل خائفًا كالعادة وهو يلعب ضد أندوني إيراولا الذي اعتاد على إرهاقه في كل موسم، الإسباني لعب وهو يخشى الخسارة كالعادة، فوجدها، ومعها حقيقة أنه هُزم ولم يحاول حتى أن يفعل أي شيء.

    مشهد النهاية كان مثل البداية تمامًا، هدف بعد ضغط من بورنموث من إيلي كروبي بالدقيقة 17، وهدف آخر من أليكس سكوت بالدقيقة 74 من عمر اللقاء، تخللهما هدف "بلا فائدة" من فيكتور جيوكيريس.

    ملحوظة : إصابات يوريين تيمبر وبوكايو ساكا وريكاردو كالافيوري ومارتين أوديجارد ليست السبب فيما حدث، آرسنال يقدم مستويات سيئة بوجودهم وغيابهم أيضًا!



    حتى الركنيات لم تنفعهم

    الدليل الأكبر على أن "الفيل قرر السقوط من الشجرة" هي حالة الاهتزاز التي لعب بها آرسنال، والتي أثرت حتى على بعض البديهيات التي كانت تمنح الفريق بعض القوة والصلابة وتنقذه في الأوقات الحرجة.

    لو أردت معرفة هل آرسنال سيفوز بالدوري الإنجليزي أم لا هذا الموسم، عليك فقط النظر إلى تعبيرات وجوه لاعبي الفريق في حالة التأخر أو حتى التعادل، لا أحد يعرف ما يجب فعله، ولا يوجد هناك أي قائد أو ملهم يمكن الالتفاف حوله.

    حتى الركلات الركنية، الفريق حصل على 10 كرات اليوم، بالإضافة إلى بعض الضربات الثابتة الأخرى التي كان من الممكن أن تعيده إلى المباراة من جديد، ولم يستفد بأي منهم.

    البعض سيخرج لتعظيم عبقرية أندوني إيراولا وأنه تمكن من إيجاد شفرة الركنيات، ولكن في الحقيقة، بالرجوع إلى المباراة سنجد عجز تام من اللاعبين في التحرك والتمركز داخل منطقة الجزاء لاستقبال الكرة أمام خصم لا يجيد التعامل مع الكرات الثابتة من الأساس مثل بورنموث.

    أمر غير طبيعي، لا يمكن تقبله بأي شكل من الأشكال، نفس الحالة والشكل والذعر الذي يلعب به آرسنال كلما اقترب من تحقيق أي شيء.

    لو كان الأمر ممكنًا، يجب أن يبعث مانشستر سيتي برسالة إلى آرسنال ليكون عنوانها : شكرًا على حسن تعاونكم معنا، منحتونا الدوري الإنجليزي بهدايا ولا أروع للمرة الثالثة، بينما نجح "مدرب متوسط المستوى" مثل أرني سلوت في انتزاعه منا الموسم الماضي.



    هؤلاء في قفص الاتهام

    أولًا يجب الحديث عن الإسباني ميكيل أرتيتا، لم يتعلم أبدًا من الدروس، هل نسي ما حدث أمام ساوثامبتون في أول موسم نافس فيه على الدوري الإنجليزي؟

    هل نسي مباراة أستون فيلا في موسم 2023/2024 على ملعب الإمارات، والتي خسرها الفريق أمام أستون فيلا بثنائية نظيفة يوم 14 أبريل بالجولة 33، وتسببت في حرمانه من لقب البريميرليج للمرة الثانية على التوالي؟

    ماذا فعل أرتيتا طوال فترة التوقف الدولي عندما كان يعلم أن فريقه لم يعد بنفس الصلابة الدفاعية التي تمتع بها ببداية الموسم، وماذا فعل وهو يعرف أن جميع لاعبيه الهجوميين "خارج الخدمة" منذ بضعة أسابيع.

    وبجانب أرتيتا هناك هؤلاء ..

    - مارتين زوبيمندي : "المقلب" الذي وقع فيه آرسنال ونافس عليه ليفربول وريال مدريد وبرشلونة و"للأسف" تفوق عليهم جميعًا.

    - بن وايت : انتهى منذ فترة ومراوغته أسهل من الفوز على آرسنال في ملعب الإمارات عندما ينافس على لقب الدوري.

    - ديكلان رايس : أصبح "شبحًا" من النسخة التي ظهر بها في النصف الأول من الموسم.

    - مايلز لويس سكيلي : يمكنه الذهاب إلى مانشستر يونايتد، لأنه لو لم يعرف سبب عدم مشاركته مع آرسنال طوال الموسم فقد عرفه الآن!

    - نوني مادويكي : ارتداء قطعة من القماش على رأسك لا يعني أنك رونالدينيو، البرازيلي وعمره 46 سنة كان يمكنه اللعب أفضل منك اليوم.

    - جابرييل مارتينيلي ولياندرو تروسار : يمكنكما اللحاق بسكيلي في أقرب فرصة!

    وأخيرًا، الآن يمكنك النظر إلى ما تبقى من مباريات آرسنال ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويمكنك الجلوس لتمني أن يفوز تشيلسي غدًا على بيب جوارديولا، افعل ما شئت، ولكن من لا يستغل تلك الفرص لا يستحق الفوز بأي شيء.

    سيتي يمكنه الفوز على تشيلسي مع مباراة مؤجلة ليكون الفارق وقتها 3 نقاط، كما أن المباراة القادمة لآرسنال ستكون أمام مانشستر سيتي ولو فاز الأخير سيتساوى معه في النقاط، هكذا يُنظر للأمور بواقعية التي تقول أن وقت أرتيتا في ملعب الإمارات انتهى بالفعل.


