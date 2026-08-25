صباح الأذربيجاني: ظهور تاريخي لـ"نادي البومة" في دوري أبطال أوروبا.. ذكريات إسرائيلية فارقة بمسيرته وسيحبه الجزائريون!

"هل تعرفون لماذا نعشق كرة القدم؟!"؛ الإجابة لخصها لنا نادي صباح الأذربيجاني، بتأهُله التاريخي إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

نعم.. صباح ذلك النادي حديث النشأة؛ حاول الظهور أوروبيًا في كثير من المناسبات، حتى تحقق له ذلك من بوابة البطولة الأغلى قاريًا.

وجاء تأهُل النادي الأذربيجاني، إلى مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي؛ بعد فوزه على فريق هابوعيل بئر السبع الإسرائيلي، في التصفيات النهائية.

وخسر صباح (1-2) ضد هابوعيل، في مباراة ذهاب التصفيات النهائية المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا؛ قبل أن يرد بالفوز (5-2) إيابًا على أرضية ميدانه، عقب الوصول إلى الشوطين الإضافيين.

وبما أن عاشق الساحرة المستديرة، سيرغب في التعرف على نادي صباح الآن؛ فإننا سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، نبذة سريعة عن هذا النادي الأذربيجاني حديث النشأة..