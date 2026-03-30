ثم نفذ المهمة التي كلفه بها مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان بإتقان تام. فقد قال ناجلسمان مجددًا قبل المباراة إن أونداف «لاعب إنهاء هجمات» بالأحرى: «يقدم دنيز العديد من اللعبات الجيدة، خاصةً عندما يكون الخصم متعبًا. لكن قدراته تتلاشى قليلاً عندما يضطر إلى بذل جهد كبير خلال المباراة».

إنه إذن لاعب بديل مميز، لا يُعد بالضرورة مكسباً لأسلوب الضغط المكثف والمتطلب بدنياً الذي تتبعه منتخب ألمانيا، ولكنه قادر على توجيه الضربة القاضية لخصم متعب.

وهذا بالضبط ما فعله أونداف في تلك الأمسية. في الدقيقة 88، استغل تمريرة رأسية من ليروي ساني، الذي دخل بديلاً هو الآخر، وسددها بساقه الطويلة مسجلاً هدف الفوز 2-1. كان هذا هدفه الرابع في مباراته الدولية السابعة. نسبة قوية. عندما يلعب أونداف، فإنه يسجل في الغالب مع المنتخب الوطني.

ومع ذلك، من المرجح ألا يزداد دوره في كأس العالم على الرغم من هدف الفوز ومعدل التسجيل المذهل الذي حققه مع VfB. وقد أعرب أونداف عن أمله في ذلك بصراحة تامة بعد مشاركته ضد غانا. "لقد أجريت محادثة مع مدرب المنتخب. أنا أعرف دوري، لكن مثل هذه الأهداف قد تغير دوري"، قال أونداف، مضيفًا: "لكنني أقبل به".

وربما يكون هذا أفضل، لأن ناجلسمان قال بعد المباراة بوضوح تام إن دور أونداف كلاعب بديل "على الأرجح" لن يتغير في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. "سنرى"، قال ناجلسمان وهو يصر على أسنانه قليلاً رداً على سؤال حول دور أونداف: "غير مرجح، فأنا لا أجري محادثات حول الأدوار من أجل شهر مارس، بل من أجل كأس العالم".