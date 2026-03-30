عندما جلس دنيز أونداف مرة أخرى على مقاعد البدلاء، بل وفي ملعبه في شتوتغارت، في بداية مباراة دولية للمنتخب الألماني، لم يكن هناك ما يشير بالضرورة إلى أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا سيتحدث بعد أقل من ساعتين بقليل في برنامج «ARD Sportschau» عن «أمسية مثالية» بالنسبة له. لكن هذا ما حدث بالفعل.
أونداف، الذي يعد أفضل مهاجم ألماني بفارق كبير بفضل تسجيله 23 هدفاً وتقديمه 13 تمريرة حاسمة في الموسم الحالي، حصل أخيراً على فرصته لإثبات نفسه بعد الاستراحة. وكان المشاهدون في شتوتغارت قد طالبوا بذلك طوال الشوط الأول بأناشيد "دينيز أونداف". وقال أونداف إن الأمر كان "مذهلاً" أن "أسمع كيف يقف المشجعون ورائي".
