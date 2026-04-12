علي رفعت

صاحب نادي الأرض المسطحة: أراد دخول الإسلام وركض وراء اللاعبين بلحم الخنزير.. من هو خافي بوفيس الذي يبيع الاشتراكات بالصلوات؟

كولونيا موسكاردو
تصرفات عجيبة لا تتوقف!

شهدت الساحة الرياضية الإسبانية حالة واسعة من الجدل والغضب عقب انتشار مقطع مصور يظهر فيه خافي بوفيس رئيس نادي كولونيا موسكاردو وهو يقوم بتصرف وصفه المتابعون بالحقير والمشين.

ظهر بوفيس في المقطع وهو يطارد مجموعة من لاعبيه المسلمين في أرض الملعب ممسكًا بساق ضخمة من لحم الخنزير وهو يلوح بها ويضحك بينما كان اللاعبون يحاولون الفرار منه والابتعاد عن قطعة اللحم المحرمة بالنسبة لهم.

هذا المشهد الذي بلغت مدته 53 ثانية لم يكن مجرد واقعة عابرة بل أعاد تسليط الضوء على واحدة من أكثر الشخصيات غرابة وإثارة للاضطراب في تاريخ كرة القدم الحديثة حيث تحول رئيس النادي الذي يتخذ من مدريد مقرًا له إلى مادة دسمة للانتقادات الدولية والاتهامات بالعنصرية وازدراء الأديان.


  • رد فعل غريب وادعاءات حول الرغبة في اعتناق الإسلام


    بعد العاصفة التي أثارها المقطع المصور خرج خافي بوفيس في توضيح جديد ليدافع عن نفسه متبنيًا رواية لم يتوقعها أحد.

    أكد بوفيس في حديثه أنه يشعر بالاندهاش من اتهامه بالعنصرية أو كراهية الإسلام مشددًا على أنه عاش في بلدان إسلامية لفترات طويلة تفوق ما قضاه 99 بالمئة من منتقديه حاليًا. 

    وذهب رئيس النادي إلى أبعد من ذلك عندما كشف عن معلومة شخصية زعم فيها أنه فكر في مرحلة سابقة من حياته في اعتناق الدين الإسلامي بشكل رسمي لأنه وجد فيه سبيلاً لتعزيز روحانيته وتواصله مع الخالق.

    وبرر بوفيس مطاردة لاعبيه بلحم الخنزير بأنها كانت مجرد دعابة بسيطة ومزحة ممتعة بينه وبين فريقه ولا تحمل أي أبعاد عدائية معتبرًا أن من هاجموه استغلوا المحتوى لتشويه صورة نادي موسكاردو دون فهم المقاصد الحقيقية وراء هذا التصرف.


    • إعلان

  • نادي الأرض المسطحة ومواجهة النظام العالمي


    لم يكن هذا الموقف هو الأول الذي يضع بوفيس في قلب العاصفة فقد بدأ مسيرته مع الجدل منذ أن كان لاعبًا في الدوري الإسباني وقرر الاعتزال فجأة في سن 24 عامًا عام 2011 بسبب كراهيته للنظام الرأسمالي الذي يحكم كرة القدم. 

    وفي عام 2019 قاد بوفيس مشروعًا غريبًا عندما قام بتغيير اسم ناديه إلى نادي الأرض المسطحة معلنًا تمرده على الحقائق العلمية والجغرافية ومؤكدًا أن الأرض ليست كروية. 

    استغل بوفيس منصبه الرياضي لنشر نظريات المؤامرة ودعوة الجماهير للشك في كل ما تعلنه وكالات الفضاء العالمية.

    استمر هذا النهج المتمرد ليشمل موقفه من جائحة كورونا حيث كان من أبرز المعارضين للقاحات والإجراءات الصحية واصفًا إياها بأنها أدوات للسيطرة على الشعوب مما جعله في صدام دائم مع السلطات الرياضية والقانونية في إسبانيا.


  • الاستثمار بالصلوات والخبز اليومي


    في محاولة أخرى لجذب الأنظار وإثارة الفضول نشر خافي بوفيس مقطعًا مصورًا يظهر فيه مرتدِيًا رداء أبيض ويجلس في وضعية التأمل في منتصف ملعب كرة القدم.

    قام رئيس النادي في هذا العمل بتلاوة صلاة مع وضع ترجمة إسبانية تطلب من الرب الخبز اليومي والغفران والنجاة من الشرور، لكن الهدف من هذه الروحانية المفاجئة لم يكن دينيًا بحتًا بل كان وسيلة تسويقية مبتكرة حيث اختتم المقطع بدعوة المشاهدين للاشتراك في عضوية النادي ودعم المشروع ماليًا ليكونوا جزءًا من معجزة كولونيا موسكاردو.

    استخدم بوفيس الرموز الدينية والمقدسات بشكل فني وصادم لربط الانتماء لحي أوسيرا السكني بفكرة الشعب المختار محاولًا تحويل ناديه إلى كيان يتجاوز كرة القدم ليصل إلى مرتبة التجربة الروحية التي تدر الأموال.


  • اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي والتوجه للرعي


    في ختام ظهوره الأخير أعلن خافي بوفيس قرارًا مفاجئًا باعتزال التواجد عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للنادي بشكل نهائي.

    برر بوفيس هذه الخطوة برغبته في حماية النادي من الهجمات التي تستهدفه بسببه مشيرًا إلى أنه سئم من الصراعات الرقمية التي لا طائل منها. 

    وكشف رئيس النادي عن خططه المستقبلية التي تتضمن تحولًا جذريًا في نمط حياته حيث بدأ بالفعل في تدريب نفسه وتأهيلها للعمل في مهنة راعي أغنام بالإضافة إلى التفرغ للزراعة وإنتاج محاصيل الطماطم والباذنجان.

    يرى بوفيس في هذه المهن البسيطة مهربًا من زيف العالم الحديث وضجيج المنصات الاجتماعية مؤكدًا أنه سيواصل دعم فريقه بعيدًا عن الأضواء لضمان عدم استغلال شخصه المثير للجدل في أي أزمات مستقبلية قد تعيق مسيرة النادي نحو النجاح الرياضي في الملاعب الإسبانية.


