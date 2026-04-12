صاحب نادي الأرض المسطحة: أراد دخول الإسلام وركض وراء اللاعبين بلحم الخنزير.. من هو خافي بوفيس الذي يبيع الاشتراكات بالصلوات؟

شهدت الساحة الرياضية الإسبانية حالة واسعة من الجدل والغضب عقب انتشار مقطع مصور يظهر فيه خافي بوفيس رئيس نادي كولونيا موسكاردو وهو يقوم بتصرف وصفه المتابعون بالحقير والمشين.
ظهر بوفيس في المقطع وهو يطارد مجموعة من لاعبيه المسلمين في أرض الملعب ممسكًا بساق ضخمة من لحم الخنزير وهو يلوح بها ويضحك بينما كان اللاعبون يحاولون الفرار منه والابتعاد عن قطعة اللحم المحرمة بالنسبة لهم.
هذا المشهد الذي بلغت مدته 53 ثانية لم يكن مجرد واقعة عابرة بل أعاد تسليط الضوء على واحدة من أكثر الشخصيات غرابة وإثارة للاضطراب في تاريخ كرة القدم الحديثة حيث تحول رئيس النادي الذي يتخذ من مدريد مقرًا له إلى مادة دسمة للانتقادات الدولية والاتهامات بالعنصرية وازدراء الأديان.