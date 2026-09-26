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علي رفعت

شيكابالا يهاجم العميد وميدو يؤكد: مغادرة محمد صلاح لمعسكر المنتخب كارثة ويجب أن يعتذر حسام حسن!

محمد صلاح
جنوب السودان ضد مصر
جنوب السودان
مصر
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
مصر ضد أنجولا
أنجولا

تصاعدت حدة التوتر داخل أروقة الكرة المصرية عقب مغادرة محمد صلاح لمعسكر الفراعنة في أعقاب التعادل مع أنجولا، لتخرج انتقادات لاذعة من أحمد حسام ميدو طالب خلالها باعتذار رسمي من حسام حسن وتدخل عاجل لاحتواء الأزمة، وسط هجوم حاد من شيكابالا ومحمود فتح الله وبيان ناري من النادي الأهلي.

يعيش معسكر المنتخب المصري حالة من الغليان والانقسام في أعقاب التعثر بالتعادل السلبي دون أهداف أمام ضيفه منتخب أنجولا، لحساب الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027. 

وشهدت الساعات الماضية تطورات متسارعة بدأت بقرار المدير الفني حسام حسن استبدال القائد محمد صلاح، ووصلت إلى مغادرة الأخير لمعسكر الفريق بالكامل، وهو ما حاول الاتحاد المصري لكرة القدم تبريره رسميًا، قبل أن يشن نجم الكرة المصرية الأسبق أحمد حسام ميدو هجومًا ناريًا واصفًا ما حدث بالكارثة التي تستوجب التدخل الفوري والاعتذار الرسمي.


  • بيان الاتحاد المصري 

    أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا أعلن خلاله إراحة القائد محمد صلاح من السفر لخوض مواجهة الجولة الثانية أمام منتخب جنوب السودان، مبررًا القرار بطبيعة أرضية الملعب ذات العشب الصناعي ترتان بقرار فني من حسام حسن حفاظًا على سلامة اللاعب. 

    وأوضح البيان أن هذا الإجراء جاء بناء على اتفاق مسبق بين الجهاز الفني واللاعب قبل انطلاق لقاء أنجولا.


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  • استبدال مثير للجدل وتصريحات حسام حسن 

    وكانت شرارة الأزمة قد انطلقت خلال اللقاء بعدما قرر حسام حسن سحب محمد صلاح في الدقيقة 60، وهو القرار الذي فاجأ المتابعين وأثار تكهنات حول معاناته بدنيًا.

    ونفى حسن في المؤتمر الصحفي وجود أي إصابة، مؤكدًا أن استبدال نجم طرابزون سبور التركي جاء بناء على رؤية فنية بحتة فرضتها متطلبات وسير المباراة.

    وجاء هذا التصريح ليزيد من سخونة الأجواء، لا سيما بعد التصريحات التي أطلقها حسام حسن قبل المباراة بحق الحارس محمد الشناوي، حين صرح بأن الشناوي في فترة من الفترات كان منتهيًا ولا يلعب مع ناديه ومع ذلك عاد إلى مستواه من خلال منتخب مصر، وهو ما فجر غضب النادي الأهلي الذي أصدر بيانًا شديد اللهجة عقب لقاء أنجولا أكد فيه أن تصريحات المدرب تعكس رؤية محدودة.


  • ميدو ينفجر: خروج القائد كارثة واعتذار حسام حتمي

    عقب صدور بيان اتحاد الكرة وتأكد مغادرة صلاح، خرج نجم الكرة المصرية والزمالك الأسبق أحمد حسام ميدو بتدوينة نارية عبر حسابه الشخصي، واصفًا المشهد بالانهيار الإداري الذي يهدد استقرار المنتخب الوطني.

    وقال ميدو: "خروج محمد صلاح من معسكر المنتخب في ظل الظروف الحالية كارثة بكل المقاييس، أن يرحل القائد عن المعسكر في ظل هذه الملابسات مؤشر بأن هناك فوضى في معسكر المنتخب".

    وأضاف ميدو مشددًا على ضرورة التحرك العاجل: "بالنسبة لي كرجل كرة قدم أؤكد لكم بأن الأمور فرطت ووجب التدخل من السادة المسؤولين، منتخب مصر ليس لعبة في يد أي شخص، اعتذار الكابتن حسام عن تصريحاته بشكل رسمي أصبح أمرًا حتميًا في أسرع وقت ممكن".


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  • شيكابالا وفتح الله يهاجمان العناد الفني والشو التكتيكي

    دخل قائد الزمالك السابق محمود عبد الرازق شيكابالا ومدافع الفراعنة السابق محمود فتح الله على خط الانتقادات اللاذعة لخيارات حسام حسن التكتيكية ضد أنجولا عبر شاشة إم بي سي مصر.

    وأكد شيكابالا أن المدرب يعاند نفسه بالقرارات الفنية الغريبة وإجلاس لاعب مثل عمر مرموش على دكة البدلاء وسحب صلاح مبكرًا، قائلًا إن حسام حسن يريد أن يتحدث الناس عن تركه لمرموش احتياطيًا وإخراجه لصلاح في الدقيقة 60، متسائلًا باستنكار عن سر سحب قائد الفريق وهدافه الأول في توقيت يبحث فيه المنتخب عن التسجيل.

    من جانبه، انتقد فتح الله التبرير الفني لخروج صلاح، مؤكدًا أن ما ذكره حسام حسن يمثل وجهة نظر كارثية لا تمت للمنطق الفني بصلة، ومشددًا على أن أي شخص يفهم أبجديات كرة القدم سيختلف تمامًا مع هذه الرؤية الفنية التي كلفت الفريق فقدان نقطتين ثمينتين في بداية المشوار الإفريقي.


  • كواليس غرفة الملابس.. ثورة حسام حسن وصلاح يلجأ لأبو ريدة 

    كشف موقع يلا كورة تفاصيل مثيرة لما دار داخل غرفة ملابس منتخب مصر عقب إطلاق صافرة نهاية لقاء أنجولا، مؤكدة أن قرار مغادرة محمد صلاح لا يرتبط إطلاقًا بمسألة عشب الترتان الصناعي كما أُعلن رسميًا.

    وشهدت غرفة خلع الملابس حالة عارمة من الغليان والانفعال الحاد من جانب المدير الفني حسام حسن تجاه اللاعبين بصورة عامة بسبب التعادل في أول اختبار رسمي عقب نهائيات كأس العالم، ووجه لومًا حادًا لعدد من العناصر حول بعض القرارات والمواقف الفنية أثناء اللقاء، وكان محمد صلاح من بين الذين طالهم هذا العتاب القاسي.

    ورفض قائد الفراعنة الدخول في مشادات أو أزمات مباشرة مع الجهاز الفني داخل المعسكر، ليقوم بالتواصل المباشر مع هاني أبو ريدة ويطلب منه رسميًا التدخل لمنحه إجازة وإعفاءه من السفر لخوض مواجهة جنوب السودان، ليتجنب التصعيد ويفضل الانسحاب بهدوء من المشهد المتوتر.


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