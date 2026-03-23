شيفتشينكو: "يمكن لميلان أن يضغط من أجل الفوز بالدوري. ليو؟ إنه ليس مهاجمًا"

هل ستعود إلى كرة القدم بدون نظام VAR؟

"يجب تقييم كل شيء جيدًا. التكنولوجيا تساعد، حتى لو كان الكثير من الناس غير راضين".

هل ليو مهاجم؟

"إنه ليس مهاجمًا، فهو لا يلعب دوره الطبيعي حاليًا. طُلب منه أن يلعب في مركز المهاجم: في بعض المباريات كان أداؤه جيدًا، وفي أخرى أقل من ذلك. لكن لتقييمه في هذا الدور، يجب منحه الوقت. بالطبع، يجب أن نرى ما إذا كان لديه الرغبة في مساعدة الفريق، وهو الوحيد الذي يمكنه لعب هذا الدور. يمكن أن يخطئ في المباراة، لكن لا يمكن أن يخطئ في الموقف. هناك لحظات قد يغضب فيها من زملائه أو من المدرب، لكن يجب بعد ذلك توضيح الأمور على الفور".