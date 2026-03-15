"هل سيقوم توتنهام بإقالة إيغور تودور؟ لا أعلم. أتعلمون لماذا أقول ذلك؟ لأنني لا أعرف من سيتخذ القرار. لا أعرف الأشخاص المعنيين. لم يتحمل أحد مسؤولية هذه الحالة، أليس كذلك؟ لم يسبق له أن شغل هذا المنصب من قبل. يواصلون القول إنه شغل هذا المنصب، لكن الأمر ليس كذلك. هذه هي الدوري الإنجليزي الممتاز. لم يسبق له أن كان هنا ولم يسبق له أن ناضل من أجل البقاء"، قال تيم شيروود، مساعد المدرب من 2008 إلى 2012 ومدرب توتنهام في موسم 2013/14.

"الضغط المتمثل في الحفاظ على الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز أو هبوط نادٍ مثل توتنهام هو ضغط هائل عندما لا تعرف البيئة التي توجد فيها. وأعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز قد وجه له صفعة على وجهه. هل هو في غير محله؟ لا أعرف. لقد خسر جميع المباريات، ويمكن لأي شخص في الشارع أن يفعل ذلك، أليس كذلك؟ يجب أن يكون الأداء أفضل من صفر نقطة. لم يحصل على أي نقاط في أربع مباريات. أعني، يمكن لأي شخص أن يفعل ذلك"،