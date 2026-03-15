قد يضطر توتنهام إلى إجراء تغيير جديد على مقاعد البدلاء: فإذا لم ترد إشارات مشجعة من المباراة المقررة في الساعة 17:30 في أنفيلد ضد ليفربول، فمن المرجح أن يتم إقالة إيغور تودور، الذي تم تعيينه قبل شهر واحد فقط ليحل محل توماس فرانك على مقاعد البدلاء لفريق السبيرز. الوضع في شمال لندن محفوف بالمخاطر، حيث يشارك فيكاريو وزملاؤه بشكل كامل في الصراع لتجنب الهبوط، وقد تعرضوا لأول مرة في تاريخهم لست هزائم متتالية، كانت آخر أربع منها تحت قيادة المدرب السابق ليوفنتوس.
شيروود يتحدث عن تودور في توتنهام: "أي شخص يُختار عشوائياً من الشارع قد يحقق صفر نقاط في 4 مباريات"
رفض شيروود
"هل سيقوم توتنهام بإقالة إيغور تودور؟ لا أعلم. أتعلمون لماذا أقول ذلك؟ لأنني لا أعرف من سيتخذ القرار. لا أعرف الأشخاص المعنيين. لم يتحمل أحد مسؤولية هذه الحالة، أليس كذلك؟ لم يسبق له أن شغل هذا المنصب من قبل. يواصلون القول إنه شغل هذا المنصب، لكن الأمر ليس كذلك. هذه هي الدوري الإنجليزي الممتاز. لم يسبق له أن كان هنا ولم يسبق له أن ناضل من أجل البقاء"، قال تيم شيروود، مساعد المدرب من 2008 إلى 2012 ومدرب توتنهام في موسم 2013/14.
"الضغط المتمثل في الحفاظ على الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز أو هبوط نادٍ مثل توتنهام هو ضغط هائل عندما لا تعرف البيئة التي توجد فيها. وأعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز قد وجه له صفعة على وجهه. هل هو في غير محله؟ لا أعرف. لقد خسر جميع المباريات، ويمكن لأي شخص في الشارع أن يفعل ذلك، أليس كذلك؟ يجب أن يكون الأداء أفضل من صفر نقطة. لم يحصل على أي نقاط في أربع مباريات. أعني، يمكن لأي شخص أن يفعل ذلك"،
خسر تودور بنتيجة 4-1 أمام أرسنال المتصدر في ديربي شمال لندن، ثم 2-1 أمام فولهام، ثم 3-1 أمام كريستال بالاس، وجميعها هزائم أمام فرق لندنية أخرى. ثم في دوري أبطال أوروبا، تعرض الفريق لهزيمة قاسية بنتيجة 5-2 في مدريد على يد أتلتيكو في مباراة الذهاب من دور الـ16، مع أخطاء فادحة من الحارس الثاني كينسكي الذي تم استبداله بعد 17 دقيقة بفيكاريو.