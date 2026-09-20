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Toni Kroos GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

قبل أزمة إد شيران وماكليمور بسبب فلسطين .. توني كروس "صانع الجدل" الذي استنكر وصفه بـ"النازي" وهاجم السعودية!

فقرات ومقالات
توني كروس
ألمانيا
ريال مدريد
دوري روشن السعودي
كأس العالم
قطر

النجم الألماني السابق وجدل آرائه السياسية والاجتماعية..

الرجل الذي يأبى ألا يكون في دائرة الضوء دائمًا .. هكذا يمكننا وصف حياة الألماني السابق توني كروس بعد الاعتزال، فبينما يتجنب معظم النجوم إبداء آرائهم في عديد القضايا خارج المستطيل الأخضر، يسير نجم ريال مدريد الأسبق عكس الاتجاه!

آخر القضايا التي فرض كروس نفسه عليها خلال الساعات الماضية رغم جدليتها الكبيرة .. تلك الخاصة بجولة الفنان البريطاني إد شيران في الولايات المتحدة الأمريكية.

هذه الجولة يشارك بها عديد الفنانين؛ على رأسهم مغني الراب الأمريكي ماكليمور؛ المستهدف حاليًا بالهجوم من عدة جهات أمريكية، على إثر دعمه المستمر للقضية الفلسطينية.

ماكليمور أحد أبرز الشخصيات الداعمة لفلسطين منذ بدء الحرب على غزة، وصاحب أغنية "قاعة هند" التي أُطلقت في مايو 2024 تخليدًا لذكرى الطفلة الشهيدة هند رجب، لكن ما دفع لتكثيف الهجوم عليه مؤخرًا هو وقوفه على أحد المسارح بأمريكا خلال جولة شيران الحالية، قائلًا: "الحرية لفلسطين"، موجهًا عدة رسائل دعم لمن يعانون في غزة والضفة الغربية.

عقب تلك التصريحات، تقرر استبعاد ماكليمور من جولة شيران في أمريكا، باتفاق عدة أطراف من مسؤولي ملاعب أمريكا وقيادات سياسية، لكن مغني الراب لم يغير موقفه، بل أعلن أنه سيتبرع بمليون دولار من عائداته في الجولة، لمنظمات داعمة لفلسطين.

وسط كل هذا الجدل، كان لتوني كروس نصيبه من المشهد، حيث قام بالإعجاب ببيان إد شيران، الذي يوضح خلاله موقفه من استبعاد ماكليمور، ورفضه إقحام السياسة في الحفلات الغنائية.


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هذا عرّض توني كروس لبعض الهجوم، لكنه ليس بجديد عليه، فهو صاحب العديد من المواقف الجدلية سياسيًا واجتماعيًا، دعونا نستعرض أبرزها في السطور التالية..


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    "وصفوني بالنازي من أجل أوزيل"

    في عام 2018 وعقب وداع المنتخب الألماني لكأس العالم في روسيا، أعلن نجم المانشافت مسعود أوزيل اعتزاله اللعب الدولي، مدعيًا معاناته من العنصرية وقلة الاحترام كونه مسلمًا ومن أصول تركية، عقب انتشار صورة له جمعته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

    اتهامات صاحب الأصول التركية للألمان بالعنصرية لم تمر مرور الكرام على توني كروس؛ قائد المانشافت حينها، حيث رد عليه في تصريحاته لصحيفة "بيلد" قائلًا: "بيان أوزيل حمل جزءً من الحقيقة، لكن به الكثير من الهراء، هو يعرف جيدًا أن العنصرية ليس لها مكان بيننا، بل نلتزم دائمًا بتنوع الجنسيات".

    وتهكم كروس في أخرى لصحيفة "سبورت 1": "قلت إنني لم تعجبني الطريقة التي أعلن بها مسعود أوزيل اعتزاله اللعب دوليًا عقب نهاية كأس العالم في روسيا، وبعد ذلك كنت نازيًا بشكل مباشر لكثير من الناس والجماهير".

    وأضاف: "عيون زرقاء، شعر أشقر، كل شيء بالنسبة لي كان مناسبًا لإطلاق مثل هذا الحكم، وكان كافيًا لكي يدفع الكثير من الناس للهجوم عليّ بعد تصريحاتي تلك".


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  • "الدوري السعودي خطر على كرة القدم"

    توني كروس أحد أكبر المعارضين لثورة الانتقالات السعودية التي خطفت عدد لا بأس به من نجوم الدوريات الأوروبية، إذ لم يجد حرجًا في زعم أن جميعهم ركض وراء المال وليس كرة القدم.

    في إحدى حلقات البودكاست الخاصة به، قال النجم الألماني السابق: "الجميع يذهب إلى هناك من أجل المال، على سبيل المثال، كريستيانو رونالدو أو كريم بنزيما، الذين اتجهوا إلى هناك في نهاية مسيرتهم، لقد فازوا بكل شيء، وتمتعوا بمكانة أسطورية، وحققوا كل شيء، ثم توقفوا عن مسيرتهم المهنية وأخذوا معهم هذا المال الذي لا يصدق، ما أواجه مشكلة معهم هم اللاعبين الذين تبلغ أعمارهم 26 أو 27 أو 28 عامًا، والذين يتمتعون بجودة عالية تمامًا، ويلعبون في أفضل الأندية في أوروبا، ويتجهون إلى الدوري السعودي من أجل الحصول على المال ليكون هذا هو الدافع لهم".

    وواصل: "أنا لست من محبي ذلك، إنه مثال سيئ للغاية لكثير من اللاعبين الشباب، كذلك هذا الأمر يشكل خطرًا على كرة القدم في المستقبل".


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    وفي واقعة أخرى، استخف كروس بالجمهور السعودي الذي أطلق صافرات الاستهجان على الألماني خلال وجوده في السعودية، للمشاركة في كأس السوبر الإسباني 2024 مع ريال مدريد..

    عن تلك الواقعة، علق الألماني في بودكاست "Einfach mal Luppen": "كان أمرًا جيدًا ومثيرًا، يمكنك التعاطف مع أحد اللاعبين الذين يتعرضون لهذا دائمًا في الملاعب، أما بالنسبة لي فقد كانت خبرة جديدة، شيئًا لم أمر به مسبقًا، لم أكن أرغب في تفويته!".

    وأضاف: "لم أكن أتوقعها على أي حال، لم أكن أتوقع أن تكون الصافرات لأجلي، الخلفية هي أنني قلت إن اللاعبين الصغار لن يتطوروا في هذه الدوريات، بل بالمباريات الكبرى في أوروبا أين يمكنهم اللعب على أعلى مستوى بدلًا من الاهتمام بالمال في السعودية، هذه كانت تصريحاتي قبل نحو 6 أشهر، بالنسبة لي كانت تصريحات منسية".

    وأردف: "في البداية بالمباراة النهائية كنت أظن أنها صافرات للفريق ككل، لكن مع أكثر من مرة بدأت ألاحظ أنها لي فقط، لكنني أستطيع أن أقولها بكل صدق أنها لم تؤثر في بالسلب وأو تضايقني، بالعكس لقد كانت نوعًا من المرح!".

    ومزح كروس قائلًا: "في البداية كانوا بكامل قوتهم يصفرون، لكنني مع تقدم المباراة بدأت ألاحظ تناقص عددهم شيئًا فشيئًا، حين تم تغييري استجمعوا قوتهم من جديد وعادوا للتصفير" قبل أن يؤكد أن "الصافرات أثبتت أن تصريحاتي كانت صحيحة!".

    كما كتب على حسابه على منصة "إكس" عقب المباراة: "كان يومًا ممتعًا! جمهور رائع"، في محاولة لاستفزاز الجمهور السعودي بأنه صافراتهم لم تؤثر عليه.


  • "إسناد المونديال لقطر قرار خاطئ"

    كذلك كان توني كروس أحد المعارضين لإقامة كأس العالم 2022 في دولة قطر، بداعي أن بعض الأعمال اللوجستية استعدادًا للبطولة، لا تتوافق مع حقوق الإنسان!

    وقال الألماني في تصريحات بالبودكاست الخاص به: "إسناد تنظيم المونديال لقطر قرار خاطئ من البداية، لكن مقاطعة البطولة ليس حلًا، لأنها لن تغير ظروف العمل في قطر ولن تغير من حقيقة اعتبار المثلية الجنسية جريمة هناك".


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  • "ألمانيا ليست آمنة"

    حتى بلده لم تسلم من سهام لسانه، حيث وصف العيش في ألمانيا بغير الآمن، على إثر كثرة المهاجرين بها، رافضًا العيش بها عقب الاعتزال.

    وصرح كروس، في مقابلة مع شبكة ZDF الألمانية والتي نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية، بأنه يفضل الاستمرار في العيش في إسبانيا رغم اعتزال كرة القدم، بدلًا من العودة إلى ألمانيا، بسبب "مشاكل أمنية كبيرة".

    وقال كروس خلال بودكاست "Lanz and Precht": "ما زلت أعتقد أن ألمانيا بلد كبير جدًا، نحن نستمتع حقا بوجودنا هنا، لكن على الأقل لم تعد ألمانيا تمامًا كما كانت قبل 10 سنوات".

    وأضاف: "إذا سألني أحدهم، إذا كنت أفضل السماح لابنتي بالخروج في الساعة 11 مساء في إسبانيا أو في مدينة ألمانية كبيرة، فأنا أفضل أن أقول إسبانيا، ربما لن تواجه الكثير من المشاكل، وهذا لا يعني أنه لا توجد مشاكل في إسبانيا".

    وواصل: "سعيد لأن ألمانيا يمكن أن ترحب بالناس بأذرع مفتوحة، لكن ظاهرة الهجرة لم يتم السيطرة عليها بشكل واضح، لقد قللنا من حقيقة أنه لا يمكن لأي شخص أن يكون جيدًا معنا".

    وختم: "إذا لم نتمكن من التمييز بين أولئك الذين هم جيدون وأولئك الذين ليسوا كذلك، فإن الأمر ينتهي بالتسبب في مشاكل، ما يؤدي إلى انقسام الألمان أكثر فأكثر، حتى لو كانت فكرة أن هؤلاء الناس، الذين نحتاجهم بوضوح، يمكن أن يأتوا، هي فكرة مثيرة في المطلق".


  • دعم أنجي ميركل

    الغريب أن معارضته لكثرة المهاجرين في بلاده خلال عام 2024، يختلف تمامًا عن موقفه الذي كان عليه في عام 2017..

    في ذاك العام (2017)، أعلن كروس دعمه لأنجيلا كيركل ضد منافسها مارتن سولز في الانتخابات البرلمانية، حيث كتب عبر حسابه على منصة "إكس" - تويتر آنذاك -: "تحيا أنجي!".



    هذا الدعم قوبل بالهجوم من قبل المعارضين لسياسة ميركل في استقبال اللاجئين، ليوضح كروس في تصريحات أخرى لبرنامج "Ein Mann, eine Wahl": "أتفهم وجود مخاوف لدى بعض المواطنين من المهاجرين، لكن الخوف لا ينبغي أن يكون المحرك للقرارات السياسية أو المجتمع، يجب أن يظل التضامن والمساعدة الأساس".


  • "لا للتصويت لحزب البديل من أجل ألمانيا"

    شارك توني كروس كذلك في الحملات الانتخابية للبرلمان الألماني عام 2021، معلنًا معارضته الصريحة لحزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD).

    وأوضح الألماني في البودكاست الذي يشاركه به شقيقه فيليكس: "من وجهة نظري، لا يوجد حزب واحد يبرز بشكل واضح بحيث يمكن للمرء أن يقول: 'واو، الأمور تسير هنا بسلاسة تامة'. هذا ليس صحيحًا. لكن الأمر الواضح هو أن هناك حزب لا ينبغي اختياره، حتى وإن لم يكن من السهل دائمًا معرفة ما ينبغي اختياره".

    واستطرد: "إذا لم يكن المرء مقتنعاً بنسبة مئة بالمئة بالجهة التي يضع لها علامته، فإن وضع العلامة يكون أيضًا ضد حزب آخر مثل حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD). من أجل ألمانيا منفتحة على العالم، من المهم جدًا لكل من يمكنه التفكير جيدًا أن يصوت ويفكر في شكل ألمانيا التي نريد العيش بها نحن وأطفالنا وأحفادنا في المستقبل".