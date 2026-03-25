تحدث جيوفاني كين، شقيق مويز الذي يلعب حالياً في دوري كينغز ليغ، إلى صحيفة «توتوسبورت». وفيما يلي ما قاله.
شقيق كين: "لقد وجد في ريتيغي شخصاً يشبهه، "كلباً" آخر. كانت هذه السنة صعبة عليه بسبب الإصابات"
الإخوة
«تربطنا علاقة جيدة، فقد كدت أنا من رباه، ومن المهم بالنسبة له أن أكون بجانبه في بعض الأمور. كان مويز هو الموهوب في العائلة: أدركت ذلك على الفور لأنه كان واضحاً منذ صغره أنه قوي ومختلف عن الآخرين. لكن بصراحة، لم أكن لأتخيل أبداً أنه سيصل إلى هذه المستويات. نحن آل كين نتمتع بقدرات بدنية مميزة: لدينا نفس الوقفة على أرض الملعب، ولهذا أرى نفسي كثيراً فيه. وإذا كان يحمي الكرة بهذه الطريقة، فذلك لأنني علمته ذلك. كنا نستلهم من بالوتيلي،وكان مويز، عندما كان صغيراً، يحب مارتينز كثيراً. وبالمناسبة، أخي مزيج رائع بين الاثنين: لديه سرعة أوبا أوبا، وفي الوقت نفسه قوي ويمتلك تقنية ماريو".
بفضلك
"لقد وجد رفيقاً يشبهه، "كلباً" آخر يركض ويبذل جهده وينقض على كل كرة. وهكذا يتقاسمان تغطية مناطق الملعب: فبفضل تحركاتهما الكثيرة، يتمكنان من إيجاد المساحات المطلوبة، وحيثما يغيب أحدهما، يكون الآخر حاضراً".
جاتوسو
"إنه في أفضل حالاته: المنتخب الوطني يضم مجموعة رائعة. من المؤسف فقط أن هذهالسنة كانت صعبة بالنسبة لمويز. بسبب الإصابات، وآخرها إصابة في الساق، لم يتمكن من تقديم نفس المستوى الذي أظهره في الموسم الماضي، لكنني رأيته في حالة جيدة مع إنتر، والآن نأمل في مباراة الخميس. المشاركة في كأس العالم لا تحدث كل يوم، ولذلك أعتقد أن الجميع متحمسون للغاية. بالإضافة إلى أنهم يدركون جيدًا أن وراءهم أمة تعتمد عليهم. في النهاية، تلعب كرة القدم من أجل خوض هذه المباريات: أنا مقتنع بأنهم سيمنحوننا الكثير من السعادة".