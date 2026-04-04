جدل شقيقة زوجته أشعل الإنترنت واعتزل بعد توقف قلبه لدقيقتين.. أوسكار يودع الملاعب مبكرًا!

ودعت ملاعب كرة القدم العالمية اليوم واحدًا من أبرز المواهب البرازيلية في العقد الأخير حيث أعلن النجم أوسكار اعتزاله اللعب نهائيًّا وهو في سن 34 عامًا. 

وجاء هذا القرار المفاجئ عقب تشخيص طبي دقيق كشف عن معاناة اللاعب من حالة مرضية نادرة تؤدي إلى الإغماء المفاجئ وهو ما ظهر جليًا حين سقط مغشيًا عليه في مركز تدريبات نادي ساو باولو البرازيلي. 

وصدم أوسكار عشاقه بتصريحات كشف فيها عن توقف قلبه لمدة دقيقتين ونصف كاملتين مما استدعى تدخلاً طبيًا عاجلاً لإنقاذ حياته عبر الإنعاش القلبي الرئوي.

 وأكد اللاعب أنه لم يعد قادرًا على الاستمرار في ممارسة الرياضة التنافسية حفاظًا على سلامته مفضلاً التحول إلى مشجع يراقب المباريات من المدرجات. 

سنستعرض في هذا التقرير مجموعة من المحطات الجدلية التي رافقت مسيرة هذا النجم سواء داخل الملعب أو خارجه بعيدًا عن تألقه الفني المعتاد.


    نزاع قضائي مرير في بداية المشوار

    بدأ الجدل في مسيرة أوسكار في وقت مبكر جدًا حينما دخل في صراع قانوني معقد مع ناديه الأم ساو باولو في عام 2010.

    اتهم اللاعب وإدارة أعماله النادي بالتقاعس عن سداد مستحقاته المالية وحاول فسخ عقده من طرف واحد بدعوى وجود مخالفات قانونية في العقد الذي وقعه وهو لا يزال قاصرًا.

    أدت هذه الأزمة إلى إيقافه عن اللعب لعدة أشهر وغيابه عن المشاركة في بطولات هامة مما أثار غضب الجماهير التي رأت في تصرفه نكرانًا للجميل تجاه النادي الذي احتضن موهبته.

    ولم تنته الأزمة إلا بعد تدخل المحاكم البرازيلية وإجباره على دفع تعويض مالي ضخم وصل إلى نحو 15 مليون ريال برازيلي من أجل السماح له بالانتقال إلى نادي إنترناسيونال وهو الموقف الذي ترك جرحًا عميقًا في علاقته مع جماهير ناديه الأول التي لم تغفر له تلك المحاولة للهروب القانوني.


  • قرار الرحيل نحو الأموال الصينية


    في عام 2017 اتخذ أوسكار قرارًا صدم الأوساط الكروية العالمية عندما وافق على الرحيل عن نادي تشيلسي الإنجليزي والتوجه إلى الدوري الصيني.

    كان النجم البرازيلي في تلك الفترة في سن 25 عامًا فقط وهو العمر الذي يمثل ذروة العطاء الكروي لأي لاعب محترف مما دفع النقاد لوصف هذه الخطوة بأنها تغليب صريح للمصلحة المالية على الطموح الرياضي.

    بلغت قيمة الصفقة نحو 60 مليون جنيه إسترليني وحصل اللاعب على راتب سنوي يتجاوز 20 مليون جنيه إسترليني مما وضعه ضمن قائمة أغلى اللاعبين في العالم من حيث الأجر.

    ورغم محاولاته تبرير الخطوة برغبته في تأمين مستقبل عائلته المادي إلا أن وصمة تفضيل المال على المنافسة في أقوى الدوريات الأوروبية ظلت تلاحقه لسنوات طويلة خاصة مع ابتعاده التدريجي عن صفوف المنتخب البرازيلي الأول.


  • معركة كروية في الملاعب الآسيوية

    لم يتوقف الجدل عند حدود قيمة العقد بل امتد ليشمل سلوك اللاعب داخل المستطيل الأخضر في الصين.

    ففي واقعة شهيرة خلال عام 2017 تسبب أوسكار في اندلاع واحدة من أكبر المشاجرات الجماعية في تاريخ المسابقة خلال مباراة فريقه ضد جوانجو ريتش.

    قام اللاعب بتسديد الكرة بكل قوة وبشكل متعمد تجاه جسد اثنين من لاعبي الفريق الخصم في لقطتين متتاليتين مما أدى إلى فقدان اللاعبين لأعصابهم والاشتباك معه بالأيدي في مشهد فوضوي.

    وأسفرت هذه الواقعة عن توقيع عقوبة قاسية عليه بالإيقاف لمدة ثماني مباريات كاملة وفرض غرامة مالية كبيرة حيث اعتبر الاتحاد الصيني لكرة القدم أن تصرفه يفتقر إلى الروح الرياضية ويحرض على العنف بين اللاعبين وهو ما أثر سلبًا على صورته كلاعب هادئ ومحترف.


  • صورة عائلية تثير عاصفة من الانتقادات


    تعرض أوسكار لموقف محرج للغاية على المستوى الشخصي بسبب صورة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في نهاية عام 2014.

    ظهر اللاعب في الصورة مع زوجته وشقيقته في وضعية اعتبرها الكثير من المتابعين غير لائقة وغريبة على التقاليد الاجتماعية السائدة مما أثار موجة عارمة من السخرية والانتقادات الحادة عبر الفضاء الإلكتروني.

    وتناولت الصحف العالمية هذه الصورة بنوع من الاستغراب حيث اتهمه البعض بعدم مراعاة الذوق العام بينما حاول هو الدفاع عن عفويته وعلاقته الوثيقة بأفراد أسرته لكن الحادثة ظلت نقطة سوداء في سجل علاقته مع الجمهور الذي وجد صعوبة في تقبل مثل هذه التصرفات من نجم مشهور يمثل قدوة للشباب.


  • صدام صامت مع المدرب أنطونيو كونتي

    اتسمت نهاية مسيرة أوسكار في لندن بالتوتر الصامت مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي ورغم أن أوسكار كان الفتى المدلل لمدربين سابقين إلا أنه فشل في إقناع كونتي بأسلوبه الفني داخل الملعب.

    شعر اللاعب بالتهميش المتعمد بعد استبعاده المتكرر من التشكيلة الأساسية وهو ما دفعه في النهاية للموافقة على العروض الصينية.

    أكد اللاعب لاحقًا أن غياب التواصل الواضح مع المدرب الإيطالي وعدم منحه الفرصة الكاملة لإثبات نفسه في النظام الجديد كانا السبب الرئيسي وراء شعوره بالإحباط والرغبة في الرحيل النهائي.

    ورغم أن الخلاف لم يخرج للعلن بشكل صاخب إلا أن كواليس النادي اللندني أكدت أن المدرب فضل التخلص من اللاعب لعدم ملاءمته لخطته الصارمة التي تعتمد على القوة البدنية والالتزام الدفاعي الشديد.


    بيت القصيد في مسيرة مليئة بالتقلبات الحادة


    يغادر أوسكار الملاعب اليوم تاركًا خلفه إرثًا كرويًا يمزج بين الموهبة الفطرية والقرارات المثيرة للجدل التي رسمت ملامح حياته المهنية.

    لقد مثل منتخب البرازيل في 48 مباراة دولية وحقق ألقابًا كبرى مثل الدوري الإنجليزي مرتين والدوري الأوروبي لكن ذكراه ستظل دائمًا مرتبطة بتلك اللحظات التي فضل فيها الابتعاد عن صخب الأضواء الأوروبية من أجل الأموال الآسيوية في وقت مبكر من مسيرته.

    واليوم يضع المرض نقطة النهاية لمسيرة كان بإمكانها أن تصل إلى آفاق أبعد من ذلك بكثير لولا التقلبات الصحية والقرارات الشخصية ليعود أوسكار إلى صفوف المشجعين حاملاً معه ذكريات 21 مباراة أخيرة بقميص ناديه القديم ساو باولو سجل خلالها هدفين وصنع خمس تمريرات حاسمة لينهي رحلته من حيث بدأت في البرازيل.