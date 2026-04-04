جدل شقيقة زوجته أشعل الإنترنت واعتزل بعد توقف قلبه لدقيقتين.. أوسكار يودع الملاعب مبكرًا!

ودعت ملاعب كرة القدم العالمية اليوم واحدًا من أبرز المواهب البرازيلية في العقد الأخير حيث أعلن النجم أوسكار اعتزاله اللعب نهائيًّا وهو في سن 34 عامًا.

وجاء هذا القرار المفاجئ عقب تشخيص طبي دقيق كشف عن معاناة اللاعب من حالة مرضية نادرة تؤدي إلى الإغماء المفاجئ وهو ما ظهر جليًا حين سقط مغشيًا عليه في مركز تدريبات نادي ساو باولو البرازيلي.

وصدم أوسكار عشاقه بتصريحات كشف فيها عن توقف قلبه لمدة دقيقتين ونصف كاملتين مما استدعى تدخلاً طبيًا عاجلاً لإنقاذ حياته عبر الإنعاش القلبي الرئوي.

وأكد اللاعب أنه لم يعد قادرًا على الاستمرار في ممارسة الرياضة التنافسية حفاظًا على سلامته مفضلاً التحول إلى مشجع يراقب المباريات من المدرجات.

سنستعرض في هذا التقرير مجموعة من المحطات الجدلية التي رافقت مسيرة هذا النجم سواء داخل الملعب أو خارجه بعيدًا عن تألقه الفني المعتاد.



