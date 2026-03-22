"شعور لا يُصدق" - نيكو أورايلي في قمة السعادة بعد تسجيله هدفين ليقود مانشستر سيتي للفوز بكأس كاراباو

هزيمة فريق شمال لندن هذه تعني أن سعيه الطموح للغاية لتحقيق الرباعية هذا الموسم قد انتهى رسمياً، رغم أنه لا يزال منافساً قوياً في ثلاث مسابقات كبرى أخرى. ولسوء حظ مشجعيه الذين سافروا لمساندته، لا يزال الفريق عالقاً عند فوزين فقط في كأس الرابطة، وهو أقل رصيد بين أندية النخبة الإنجليزية. على العكس من ذلك، يمثل هذا الفوز التاسع في المسابقة للفائزين، الذين فازوا بشكل مذهل بتسعة من أصل 10 نهائيات خاضوها منذ بدء البطولة في عام 1960. ويشكل هذا الفوز عودة مهمة إلى منصة التتويج لفريق مانشستر القوي بعد عام جاف، مما أعاد الحيوية للفريق بعد سلسلة تاريخية من أربعة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز بلغت ذروتها في عام 2024.