"شعر هاري كين ببعض ردود الفعل" بعد هدفه في مرمى ريال مدريد، كما أوضح فينسنت كومباني سبب غياب مهاجم بايرن ميونيخ عن مباراة سانت باولي
كومباني يدير أعباء عمل كين
كان غياب قائد منتخب إنجلترا ملحوظًا في ملعب ميلرنتور، في الوقت الذي واصل فيه فريق بايرن ميونيخ سلسلة أهدافه القياسية في الدوري الألماني. وشاهد المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا المباراة من مقاعد البدلاء بينما كان زملاؤه يسحقون خصومهم في أداء رائع. وجاء هذا القرار مفاجئًا للبعض، لا سيما بالنظر إلى عودة كين مؤخرًا من إصابة طفيفة ليواجه العملاق الإسباني. يحرص المدرب البلجيكي على حماية مهاجمه النجم قبل مباراة الإياب الحاسمة مساء الأربعاء.
- AFP
الآثار الجسدية بعد مباراة ريال مدريد
لا تزال لياقة لاعب توتنهام السابق عاملاً حاسماً في آمال بايرن ميونيخ بالفوز بلقب أوروبي هذا الموسم. وفي حديثه إلى قناة "سكاي ألمانيا"، أقر كومباني بأن كين لم يكن في كامل لياقته بعد مباراة منتصف الأسبوع في البطولة الأوروبية.
وأوضح كومباني: "قد لا تكون كلمة "إراحة" هي الكلمة المناسبة. شعر هاري ببعض الآلام بعد المباراة ضد ريال مدريد، لكنها ليست خطيرة بالنسبة للمباراة القادمة".
تأكيد مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا
على الرغم من "الآلام" التي شعر بها المهاجم، سارع كومباني إلى تهدئة أي مخاوف من احتمال غياب كين عن مباراة الإياب. ويعتزم مدرب بايرن ميونيخ إشراك نجمه الأساسي في خط الهجوم في سعي الفريق لتأمين مكان في نصف نهائي البطولة الأوروبية الأهم للأندية.
وقال كومباني: "لا ينبغي أن نتحمل الكثير من المخاطر غير الضرورية معه. كان من الرائع أنه لعب 90 دقيقة كاملة [في البرنابيو]. قد نضطر للعب 120 دقيقة في المباراة المقبلة، من يدري. آمل ألا يحدث ذلك، لكن علينا اتخاذ مثل هذه القرارات الحكيمة".
الأنظار تتجه نحو العودة إلى ملعب أليانز أرينا
لم تمنع المشاكل التي واجهته سابقًا كين من قيادة خط الهجوم، ويثق بايرن ميونيخ في أنه سيكون محور هجوم الفريق مرة أخرى هذا الأسبوع في ملعب أليانز أرينا. وبفضل تسجيله 31 هدفًا في الدوري الألماني هذا الموسم، يظل كين السلاح الأكثر فتكًا في ترسانة كومباني، في الوقت الذي يسعى فيه النادي للفوز بالألقاب المحلية والأوروبية. ورغم أن نيكولاس جاكسون أدى دوره كبديل بشكل جيد في هامبورغ، فإن عودة كين ستكون حاسمة في مباراة الإياب ضد ريال مدريد.