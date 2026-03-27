"شعرت وكأن البلد بأسره يقع على عاتقي": إيطاليا تكافح "الوحش" وتواجه كارثة جديدة

قبل المباراة، أبرزت صورة نُشرت فوق مقال في صحيفة «كورييري ديلو سبورت»مرة أخرى حجم الضغط الذي يثقل كاهل إيطاليا. وأظهرت الصورة مشجعين صغارًا وأطفالًا تم إنشاؤهم باستخدام الذكاء الاصطناعي، لإبراز حقيقة أنهم لم يسبق لهم تشجيع بلدهم في بطولة كأس العالم. ويبدو أن اللاعب مانويل لوكاتيلي قد أشار إلى ذلك بشكل ضمني. قال اللاعب المخضرم في يوفنتوس تورينو: "لقد شعرنا بهذه المسؤولية الهائلة تجاه الأطفال".

الآن تنتظر إيطاليا عقبة البوسنة بقيادة النجم المخضرم إدين دزيكو من شالكه 04، الذي أنقذ فريقه أمام ويلز قبل نهاية المباراة بوقت قصير وأرسلها إلى الوقت الإضافي، ثم شاهد لاحقاً مباراة ركلات الترجيح المثيرة من على مقاعد البدلاء. "إيطاليا هي المرشحة للفوز، حتى لو كنا نلعب على أرضنا"، قال دزيكو، مشيراً هو الآخر إلى "الضغط" الهائل الذي تتعرض له إيطاليا.

لكن "الآخرين" سيشعرون بهذه الضغوط أيضًا، كما أوضح مدرب المنتخب جينارو جاتوزو. في حين حذر تونالي: "سيتعين علينا أن نمر عبر النار لمدة 90 دقيقة على الأقل".