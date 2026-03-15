شطرنج الأساطير.. 6 لحظات ممتعة حرمتنا منها الحرب بإلغاء الفيناليسيما!

أعلن الاتحادان الأوروبي والأمريكي الجنوبي لكرة القدم بشكل رسمي عن إلغاء مواجهة "الفيناليسيما" التي كان من المقرر أن تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا في العاصمة القطرية الدوحة وذلك نتيجة الظروف السياسية المتوترة التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن ليتبخر حلم الجماهير في مشاهدة صراع كروي كان يوصف بأنه نهائي مبكر لكأس العالم القادمة.

هذا الإلغاء لم يكن مجرد ضياع لمباراة ودية عابرة بل كان خسارة فادحة لدرس خططي رفيع المستوى بين مدرستين كرويتين تعيشان أزهى فترات التوهج الفني والبدني حاليًا حيث كان من المفترض أن تمثل هذه الموقعة المقياس الحقيقي لمعرفة هوية المنتخب الأقوى في الكوكب قبل الدخول في معترك المونديال عام 2026.