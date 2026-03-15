Goal.com
مباشر
GOAL ONLY Messi Yamal GFXGoal AR
علي رفعت

شطرنج الأساطير.. 6 لحظات ممتعة حرمتنا منها الحرب بإلغاء الفيناليسيما!

صفارة النهاية أطلقت قبل البداية!

أعلن الاتحادان الأوروبي والأمريكي الجنوبي لكرة القدم بشكل رسمي عن إلغاء مواجهة "الفيناليسيما" التي كان من المقرر أن تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا في العاصمة القطرية الدوحة وذلك نتيجة الظروف السياسية المتوترة التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن ليتبخر حلم الجماهير في مشاهدة صراع كروي كان يوصف بأنه نهائي مبكر لكأس العالم القادمة.

هذا الإلغاء لم يكن مجرد ضياع لمباراة ودية عابرة بل كان خسارة فادحة لدرس خططي رفيع المستوى بين مدرستين كرويتين تعيشان أزهى فترات التوهج الفني والبدني حاليًا حيث كان من المفترض أن تمثل هذه الموقعة المقياس الحقيقي لمعرفة هوية المنتخب الأقوى في الكوكب قبل الدخول في معترك المونديال عام 2026.

    صدام الملك والوريث

    الحقيقة المرة أن الحرب لم توقف الكرة فحسب بل حرمت عشاق اللعبة من 6 لحظات تاريخية كان من شأنها أن تكتب فصلاً جديدًا في رواية المتعة الكروية وأول هذه الخسائر هي حرمان العالم من مشاهدة الصدام المباشر الأول وربما الأخير بين الأسطورة ليونيل ميسي ونجم برشلونة الجديد لامين يامال. 

    كانت الجماهير تمني النفس برؤية لحظة تسليم الراية بين الملك المتوج على عرش التاريخ وبين الشاب الذي يسير بخطى ثابتة نحو المجد في مواجهة كانت ستحمل الكثير من المشاعر المتناقضة بين الخبرة الطاغية والشباب المندفع وهو مشهد كان سيجذب أنظار الملايين حول العالم لمتابعة كيف سيتعامل الأستاذ مع تلميذه النجيب في صراع المساحات والمهارات.

  • نوستالجيا كتالونية فوق العشب الأخضر

    أما اللحظة الثانية التي ضاعت فهي مشهد الحنين والذكريات الجميلة التي كانت ستجمع ميسي مع الوجوه الجديدة لناديه القديم برشلونة. 

    كان من المثير جدًا رؤية ميسي وهو يواجه يامال وجافي وكوبارسي وهم اللاعبون الذين نشأوا على قصصه وبطولاته في ممرات مدرسة النادي الكتالوني ليجدوا أنفسهم فجأة في مواجهة حية أمامه بقميص المنتخب الإسباني في اختبار عاطفي وفني من الطراز الرفيع. 

    لقد حرمنا الإلغاء من رؤية نظرات الإعجاب والرهبة في عيون هؤلاء الشباب وهم يحاولون استخلاص الكرة من الشخص الذي كان ملهمهم الأول طوال طفولتهم.

  • فخ العبقرية أمام التنظيم الإسباني

    وعلى الصعيد الفني فشل العالم في مشاهدة التجربة الكبرى التي كانت تنتظر دفاع إسبانيا أمام مهارات ميسي الفردية.

    لقد كان مدرب إسبانيا يخطط لابتكار منظومة دفاعية جماعية قادرة على خنق تحركات القائد الأرجنتيني وهو اختبار كان سيعطي إجابات شافية حول مدى نضج المنظومة الإسبانية وقدرتها على الصمود أمام العبقرية الفردية التي لا يمكن التنبؤ بها أبدًا. 

    ضياع هذه الفرصة يعني أن الدفاع الإسباني الشاب سيعبر إلى المونديال دون أن يخوض الاختبار الأصعب أمام أعظم مراوغ في تاريخ اللعبة وهو أمر قد يظهر أثره السلبي لاحقًا.

  • Italy v Argentina - Finalissima 2022Getty Images Sport

    جدار التانجو في اختبار السرعة القصوى

    وفي المقابل ضاعت فرصة ذهبية لاختبار سرعات لامين يامال ومهاراته الفائقة أمام جدار الدفاع الأرجنتيني الصلب والمعروف بخشونته وذكائه الخططي. 

    كان الجميع ينتظر كيف سيتعامل المدافعون الأرجنتينيون مع مهارات الفتى الإسباني في المساحات الضيقة وكيف سيحاول سكالوني تحجيم خطورة الجناح الطائر مما حرم المحللين من فهم نقاط القوة والضعف في الخط الخلفي للأرجنتين أمام السرعات الأوروبية الحديثة تمامًا. 

    مواجهة مدافعين بمستوى روميرو وأوتاميندي كانت ستمثل شهادة ميلاد حقيقية ليامال على المستوى الدولي الكبير.

  • معركة الرئة بين رودري ودي بول

    اللحظة الخامسة المفقودة كانت معركة السيطرة في وسط الملعب والتي كان بطلها رودري العقل المدبر لإسبانيا في مواجهة رودريجو دي بول المحرك والدرع الواقي للأرجنتين. 

    هذا الصدام لم يكن بدنيًا فقط بل كان صراعًا على من يمتلك مفاتيح اللعب ويوجه إيقاع المباراة حيث يمثل رودري الهدوء والتنظيم بينما يمثل دي بول الروح القتالية والضغط العالي وهو تباين كان سيخلق متعة بصرية وذهنية نادرة جدًا تعكس صراع الهيمنة بين الكرة اللاتينية والكرة الأوروبية في أوج قوتها.

  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    تبخر اللمسة الأخيرة قبل حلم المونديال

    وأخيرًا تسبب الإلغاء في حرمان المدربين لويس دي لافوينتي وليونيل سكالوني من وضع اللمسات الأخيرة على خطط المونديال. 

    فالمباريات الكبرى بهذا الحجم هي التي تكشف الثغرات القاتلة التي لا تظهر في المباريات الودية الضعيفة وكان من شأن هذا اللقاء أن يمنح كلا المنتخبين خريطة طريق واضحة لما يجب تعديله قبل الانطلاق نحو حلم اللقب العالمي الكبير.

  • بيت القصيد

    لقد خسرت كرة القدم بقرار الإلغاء هذا عرضًا مسرحيًا كان سيبقى خالدًا في ذاكرة الأجيال كواحد من أعظم لقاءات القمة التي تجمع بين سحر الماضي وتطلعات المستقبل في مباراة تفوق في قيمتها مجرد الحصول على كأس شرفية.

فيناليسيما
إسبانيا crest
إسبانيا
إسبانيا
الأرجنتين crest
الأرجنتين
الأرجنتين
0