ملف هائل يضم رونالدو: توقع "مُحبط" بانسحاب الشركات من امتلاك النصر .. وشرط الاستمرار يقيّد الهلال!

لا يزال الحديث بشأن مستقبل نادي النصر مع التوجه نحو "الخصخصة"، في ظل توجه صندوق الاستثمارات العامة نحو نقل استحواذه على الأندية الأربعة الكبار، فيما كانت البداية مع الهلال، بعد الإعلان رسميًا - مطلع سبتمبر الجاري - عن اكتمال إجراءات استحواذ شركة المملكة القابضة على نسبة (70%) من أسهم شركة الهلال.

وفي هذا السياق، تعددت الروايات حول هوية الشركة التي ستستحوذ على أسهم النصر، من صندوق الاستثمارات العامة، ما بين توجه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، للحصول على حصة من أسهم الشركة، وكذلك استحواذ شركة أجنبية بالتحالف مع رجال أعمال سعوديين، على نسبة 50%.

وجاءت رواية أخرى، نقلها أحمد البريكي، المدير التنفيذي الأسبق، بأن إبراهيم المهيدب قد يعود إلى المشهد، باستحواذه على النصر، مع وجود مجموعة ذهبية تدعمه، تتمثل في الأمير حسام بن سعود، الأمير منصور بن سعود، الأمير تركي بن سلمان، وسعود آل سويلم. ولكن ما بين تلك الروايات، هناك أزمة تلوح في الأفق، تشير إلى إمكانية انسحاب الشركات المهتمة بالاستحواذ، مع وجود شرط قد يؤثر كثيرًا على الهلال.