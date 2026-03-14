أشاد ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ، بالحكم كريستيان دينجرت، على الرغم من الاستياء من بعض القرارات المثيرة للجدل خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع باير ليفركوزن.
"شرف كبير": ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، يفاجئ الجميع بإشادته بالحكم
صحيح أنه "بدا الأمر وكأن كل المواقف المتكافئة كانت ضدنا"، كما قال إيبرل بعد المباراة في المنطقة المختلطة. لكن بعد تبادل الآراء مع الحكم، أبدى رئيس بايرن ميونيخ موقفاً متصالحاً: "لقد تحدثت للتو مع الحكم، كل شيء على ما يرام، كان حواراً جيداً".
وأشاد إيبرل بأن دينجرت اعترف، بعد إعادة مشاهدة اللقطات، بأنه أخطأ في طرد لاعب بايرن لويس دياز بالبطاقة الصفراء-الحمراء بسبب ما اعتقد أنه تمثيل، ووصف ذلك بأنه "أمر مشرف للغاية". "كان من الواضح بالنسبة له أن ذلك كان تمثيلًا، لكنه شاهد اللقطات الآن وقال إنها لم تكن تستحق البطاقة الصفراء-الحمراء".
كان دياز قد توغل في الدقيقة 84 داخل منطقة الجزاء أمام حارس مرمى ليفركوزن يانيس بلاسويتش وسقط على الأرض. فسر دينجرت هذه الحركة على أرض الملعب على أنها تمثيل، وأرسل الكولومبي إلى غرفة الملابس قبل الأوان ببطاقة صفراء-حمراء. "لا أريد أن أدافع هنا عن ركلة جزاء، لكن هذا ليس تمثيلًا على الإطلاق"، كما انتقد لاعب وسط بايرن ميونيخ جوشوا كيميش على قناة DAZN. كما انتقد المدرب فينسنت كومباني قائلاً: "لا أحد في الملعب يعرف لماذا حصل على بطاقة صفراء-حمراء".
- AFP
بطاقة صفراء-حمراء للويس دياز؟ ديتمار هامان يوافق على قرار الحكم
وفي الوقت نفسه، انحاز ديتمار هامان، اللاعب السابق في بايرن ميونيخ، إلى جانب دينجرت. واعتبر الخبير في قناة "سكاي" أن قرار الحكم بتصنيف حركة دياز على أنها "تظاهر بالسقوط" ومعاقبته بالبطاقة الصفراء-الحمراء كان "مبرراً تماماً".
وأوضح هامان وجهة نظره من خلال تطور في كرة القدم يزعجه: "في الأشهر أو حتى السنوات الأخيرة، عادت هذه الحركات المزيفة إلى اللعبة، أي السقوط المتعمد واستفزاز ركلات الجزاء. وقد حان الوقت بشكل عاجل لوضع حد لذلك - حتى لو كان ذلك بتوجيه إنذار، وحتى لو كان هذا هو الإنذار الثاني ويؤدي إلى طرد اللاعب. لذلك أنا أتفق تمامًا مع الحكم، بالنسبة لي فقد اتخذ القرار الصحيح."
في الوقت نفسه، أعرب كومباني عن استيائه الشديد لعدم توفر دياز في المباراة الأخيرة قبل فترة توقف المباريات الدولية. سيغيب المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا عن المباراة التي ستقام على أرضنا ضد يونيون برلين يوم السبت المقبل بسبب الإيقاف.
حتى الهدف الملغى الذي سجله هاري كين يثير غضب بايرن ميونيخ
لم تكن اللقطة التي وقعت في منطقة الجزاء حول دياز هي الحادثة الوحيدة التي أثارت ضجة كبيرة في ملعب باير أرينا بعد ظهر يوم السبت. ففي حين اعتبر الجميع أن البطاقة الحمراء التي حصل عليها مهاجم بايرن ميونيخ نيكولاس جاكسون قبل نهاية الشوط الأول بقليل كانت مستحقة، إلا أن أحد الهدفين الملغيين لبايرن ميونيخ على وجه الخصوص أثار نقاشات حادة.
بعد مرور ساعة من المباراة، قام هاري كين، الذي دخل الملعب قبل ذلك بوقت قصير، بصد كرة طويلة من حارس مرمى ليفركوزن بلاسويتش بمرفقه. ثم استحوذ دياز على الكرة في منطقة جزاء باير ومررها إلى كين، الذي لم يتبق له سوى تسديد الكرة في المرمى لتسجيل هدف التعادل المفترض. لكن بعد تدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR)، تم إلغاء الهدف، حيث قرر دينجرت أن كين لمس الكرة بيده.
وقد تمسك دينجرت برأيه بعد صافرة النهاية: "لم ألاحظ ذلك في البداية من موقعي. نصحني VAR بمراجعة زاوية الكاميرا خلف المرمى مرة أخرى. وهناك لاحظت أن الذراع دخلت قليلاً في مسار التسديدة. وبذلك بدأت مرحلة الهجوم وتمكن بايرن من السيطرة على الموقف."
كان رأي بايرن مختلفاً. "هذا هدف صحيح بوضوح بالنسبة لي"، أكد كومباني، بينما صرح المدافع جوناثان تاغ لقناة سكاي: "بالنسبة لي، هذه ليست لمسة يد. إنه يستدير، وذراعه ليست بعيدة عن جسده. لذلك، بالنسبة لي، هذه ليست لمسة يد، لكن الحكم قرر ذلك."
وتمكن بايرن من حصد نقطة من ليفركوزن بعد تأخره المبكر (أليكس غارسيا، الدقيقة 6) بفضل هدف دياز الذي سجل النتيجة النهائية 1-1 في الدقيقة 69. وبما أن بوروسيا دورتموند فاز في نفس الوقت 2-0 على أوغسبورغ، تقلصت صدارة بايرن على أقرب منافسيه إلى تسع نقاط. ومع ذلك، يبدو أن لقب الدوري القادم لن يفلت من بايرن ميونيخ في الجولات الثماني المتبقية.
المباريات القادمة لنادي بايرن ميونيخ
التاريخ الوقت المباراة الأربعاء، 18 مارس 21:00 بايرن ميونيخ - أتالانتا (دوري أبطال أوروبا) السبت، 21 مارس الساعة 15:30 بايرن ميونيخ - يونيون برلين (الدوري الألماني) السبت، 4 أبريل 15:30 إس سي فرايبورغ - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني) السبت، 11 أبريل 18:30 إف سي سانت باولي - إف سي بايرن (الدوري الألماني)