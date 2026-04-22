Jose Mourinho Real Madrid GFXGetty/GOAL
علي سمير

بيريز في حيرة بين العاطفة والمنطق .. وكيل مورينيو يضغط على ريال مدريد وحلم "الفرصة الثانية" ينافس هؤلاء العمالقة!

خطوة من وكيل البرتغالي تؤكد أن الأمور بدأت تسير في اتجاه مختلف!

مع دخولنا في الأسابيع الأخيرة من موسم 2025/2026 المُحبط لريال مدريد، بدأت التساؤلات تظهر حول النادي الإسباني ومدربه القادم، وسط حالة الفوضى التي يعيشها الميرينجي.

الفريق خسر كل ما يلي : دوري أبطال أوروبا، كأس ملك إسبانيا والسوبر المحلي، ليتبقى له فرصة محدودة وشبه معدومة للمنافسة على الدوري الذي يبدو وأنه على أعتاب غريمه برشلونة، للمرة الثانية على التوالي.

هل يبقى ألفارو أربيلوا؟ صاحب الـ43 سنة عقده ممتد مع النادي حتى يونيو 2027، ولكن الأغلبية الساحقة تؤمن أنه يمضي الأسابيع الأخيرة في سانتياجو برنابيو.

صحيفة "آس" الإسبانية، تطرقت إلى البدائل المحتملة لخلافة أربيلوا بعد نهاية الموسم الجاري، وأشارت إلى مفاجأة تؤكد أن البرتغالي جوزيه مورينيو يريد العودة!

    خطوة صريحة من البرتغالي

    الصحفي الإسباني المعروف خوسيه فيليكس دياز، قال إن هناك العديد من المدربين الذين تم عرضهم على ريال مدريد في الأسابيع الأخيرة، وعلى رأسهم مورينيو، الذي يرحب بهذه الفكرة كثيرًا، خاصة في هذه المرحلة من مسيرته.

    البرتغالي لم ينجح مع فنربخشه ولا يعيش أفضل فتراته مع بنفيكا، والرحيل يبدو كخيار أقرب له من البقاء في الوقت الحالي، لذلك قام وكيل أعماله جورج مينديش بعرض خدماته على فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني.

    فيليكس دياز أوضح أنه على الرغم من عرض عدة أسماء على بيريز، إلا أن مورينيو يعتبر المفضل بالنسبة له، بسبب العلاقة الطيبة التي تجمع بين الثنائي على مدار السنوات الماضية.

    رحيل مورينيو عن ريال كان عاصفًا بعد موسمه الثالث في النادي، ولكنه يريد الحصول على فرصة أخرى تعيد له بريقه من جديد بعد سنوات في الظل بتجارب من نوعية توتنهام وفنربخشه وروما وبنفيكا.

    ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وكيل مورينيو أبلغ ريال مدريد بالشرط الجزائي الذي يمتلكه للرحيل عن بنفيكا، ليضع الكرة في ملعب بيريز!

    موقف ريال مدريد من عرض مورينيو

    وفي هذا السياق، قال فيليكس دياز عبر صحيفة "آس" الإسبانية إنه على الرغم من اهتمام ريال مدريد بعرض مورينيو، إلا أن إدارة النادي تفضل التركيز بشكل كامل على إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة.

    مصير أربيلوا سيتحدد خلال شهر من الآن، ومع اقتراب الفريق من خسارة كل شيء وابتعاد لقب الليجا تدريجيًا عن خزائن النادي، تشير أغلب التوقعات إلى رحيله عن العملاق المدريدي.

    المستويات التي قدمها ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وعبوره للفريق الإنجليزي بجدارة، والقتال حتى آخر لحظة ضد بايرن ميونخ، كلها أشياء أضيفت لرصيد أربيلوا وجعلته يكسب الكثير من الاحترام.

    ولكنه أيضًا ارتكب العديد من الأخطاء الفادحة على مستوى الدوري، وفشل في السيطرة على غرفة الملابس، بوجود كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وغيرهم.

    وتحدث فيليكس دياز عن اجتماع أعضاء فريق ريال مدريد والجهاز الفني مرتين خلال الأيام الماضية، من أجل تخطي هذه المرحلة الصعبة، لإيمانهم بأن صورة النادي أصبحت تحت التهديد، مع اقتراب الخروج بموسم صفري آخر.


    خيارات مفتوحة

    بالنظر إلى الأسماء التي تم عرضها على ريال مدريد، سنؤمن بحقيقة أن استمرار أربيلوا أصبح صعبًا بدرجة كبيرة للغاية، خاصة وأن منصب العمل كمدرب للميرينجي يعتبر بمثابة الحلم للعديد من المدربين في مختلف أنحاء العالم.

    وقال فيليكس دياز إن العروض تنهال بصفة مستمرة على ريال ورئيسه فلورنتينو بيريز في الأيام الأخيرة، ليس للمدربين فقط بل اللاعبين الذين يمكنهم صناعة الفارق مع النادي الإسباني.

    الأمر يحدث عن طريق وكيل الشخص نفسه سواء لاعب أو مدرب، وفي بعض الأحيان من خلال وسطاء يحاولون تقريب وجهات النظر.

    وبالنسبة للمدربين على وجه التحديد، فقد ظهرت أسماء مثل : الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، يوليان ناجلسمان مدرب ألمانيا، ماسيميليانو أليجري من ميلان، ديدييه ديشان الذي يستعد للرحيل عن فرنسا بعد انتهاء كأس العالم 2026، وأخيرًا يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق الذي يقضي فترة راحة من التدريب.

    هؤلاء من صفوة المدربين في العالم، بعضهم يحمل الكثير من المنطق ولا يزال أمامه الكثير ليقدمه في مسيرته، عكس مورينيو الذي يؤمن البعض أنه "انتهى بالفعل"!

    كلها أسماء تبدو أفضل من أربيلوا عمومًا، ويظل خيار مورينيو هو المقرب من بيريز، فهل يستمع لقلبه أم يخبره عقله بالسير في اتجاه آخر؟

