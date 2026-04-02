شرط الانتقال إلى برشلونة بقيمة 30 مليون يورو الخاص بماركوس راشفورد: الكشف عن حقيقة الادعاءات المتعلقة بانتهاء صلاحيته في الوقت الذي ينتظر فيه مانشستر يونايتد القرار

يصر خبير الانتقالات رومانو على أن الأمر ليس كذلك، حيث صرح في قناته الرسمية على يوتيوب أثناء تقديمه آخر المستجدات بشأن راشفورد والشائعات التي تفتقر إلى أي أساس من الصحة: «التقرير الذي يفيد بأن خيار الشراء بقيمة 30 مليون يورو من مانشستر يونايتد إلى برشلونة قد انتهى في نهاية مارس ليس ما تقوله مصادري.

"تشير مصادر في كلا الناديين إلى أن خيار الشراء بقيمة 30 مليون يورو لا يزال ساريًا حتى نهاية الموسم الحالي. لذا، إذا أراد برشلونة دفع هذا المبلغ غدًا، فلا يزال بإمكانه التعاقد مع ماركوس راشفورد.

"القرار الآن بيد برشلونة. خلف الكواليس، توصلوا بالفعل إلى اتفاق مع راشفورد بشأن الشروط الشخصية، حيث يتولى اللاعب وفريقه وشقيقه إدارة الأمور. لكن برشلونة يريد إعادة هيكلة الصفقة مع مانشستر يونايتد. لماذا؟ لأن الصيف سيكون مهماً من الناحية المالية بالنسبة لبرشلونة.

"لديهم عدة أهداف مهمة. على سبيل المثال، في مركز قلب الدفاع، هناك أليساندرو باستوني. برشلونة يريده، وهم على اتصال بفريقه، وقد بدأت بالفعل المناقشات حول الراتب والشروط الشخصية. لكن المحادثات بين الناديين لم تبدأ بعد، وإنتر لا يعلن عن السعر. يكتفون فقط بتوضيح أن 50 مليون يورو لن تكون كافية.

"ثم هناك وضع المهاجمين. ذكرنا [روبرت] ليفاندوفسكي. نعلم أن جوليان ألفاريز لا يزال هدفاً حلمياً لبرشلونة وللرئيس جوان لابورتا. لكن أتلتيكو مدريد لا يريد بيعه على الإطلاق هذا الصيف. لذا في الوقت الحالي، لا يسهل أتلتيكو الأمر على أي أحد.

"لهذا السبب يفضل برشلونة إعادة هيكلة صفقة راشفورد بدلاً من دفع مبلغ 30 مليون يورو بالكامل. ربما إعارة أخرى، أو ربما صيغة مختلفة. الرسالة من مانشستر يونايتد بسيطة: إنهم يريدون المال. ولا يريدون إعارة أخرى. وهذا هو الفارق بين الناديين في الوقت الحالي.

"في الوقت نفسه، راشفورد سعيد جدًا في برشلونة. يحظى بتقدير كبير من هانسي فليك، ليس فقط بسبب الأهداف والتمريرات الحاسمة، بل بسبب تنوعه المهني واحترافه. لم يسبب أي مشاكل أبدًا عندما يجلس على مقاعد البدلاء أو يتم استبداله، وهذا أمر يقدره المدرب كثيرًا. لكن مرة أخرى، النقطة الأساسية هي الاتفاق المالي."