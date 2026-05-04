شرطه الجزائي 150 مليون يورو.. عين باريس سان جيرمان على نجم ريال مدريد الشاب!

على الرغم من الاهتمام الشديد من العاصمة الفرنسية، لا يزال ريال مدريد في موقع قوة. فقد ضمن النادي مؤخرًا مستقبل مارتينيز بعقد يمتد حتى عام 2029، مدعومًا بشرط جزائي يبلغ 150 مليون يورو. وهذا يمنع فعليًا أي رحيل سهل، ويضمن أن يحدد «البلانكوس» شروط أي مفاوضات. وإذا ما أعلن باريس سان جيرمان عن اهتمامه رسميًا، فسيواجه معركة شاقة. وعلى عكس العديد من حالات رحيل لاعبي الشباب من ريال مدريد، من المرجح أن يكون هذا انتقالاً نهائياً دون خيارات إعادة الشراء - وهو سيناريو يتردد ريال مدريد تاريخياً في قبوله عندما يتعلق الأمر بأفضل مواهبه.