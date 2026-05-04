Getty/GOAL
شرطه الجزائي 150 مليون يورو.. عين باريس سان جيرمان على نجم ريال مدريد الشاب!
كامبوس يتصدر السباق نحو مارتينيز
وفقًا لصحيفة «ماركا»، يُبدي النادي الفرنسي اهتمامًا كبيرًا بأحد أكثر المواهب الواعدة في أكاديمية ريال مدريد، جوان مارتينيز، على الرغم من سيطرة النادي الإسباني التامة على مستقبله.
ويبدو أن باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، عازم على التعاقد معه، حيث يقود المستشار الرياضي لويس كامبوس هذه المساعي. ويُعرف كامبوس بقدرته على اكتشاف المواهب المتميزة قبل أن تبرز على الساحة العالمية، وقد أفادت التقارير أنه يتابع مارتينيز منذ أشهر، ويدرس وضع عقده بعناية استعدادًا لتقديم عرض محتمل.
- AFP
محمي بموجب بند تعويض بقيمة 150 مليون يورو
على الرغم من الاهتمام الشديد من العاصمة الفرنسية، لا يزال ريال مدريد في موقع قوة. فقد ضمن النادي مؤخرًا مستقبل مارتينيز بعقد يمتد حتى عام 2029، مدعومًا بشرط جزائي يبلغ 150 مليون يورو. وهذا يمنع فعليًا أي رحيل سهل، ويضمن أن يحدد «البلانكوس» شروط أي مفاوضات. وإذا ما أعلن باريس سان جيرمان عن اهتمامه رسميًا، فسيواجه معركة شاقة. وعلى عكس العديد من حالات رحيل لاعبي الشباب من ريال مدريد، من المرجح أن يكون هذا انتقالاً نهائياً دون خيارات إعادة الشراء - وهو سيناريو يتردد ريال مدريد تاريخياً في قبوله عندما يتعلق الأمر بأفضل مواهبه.
الأزمة الدفاعية تعقّد عملية الخروج
يتزامن اهتمام باريس سان جيرمان بهذا اللاعب مع فترة صعبة يمر بها العملاق الإسباني. فقد أجبرت الغياب الطويل لإيدر ميليتاو النادي على إعادة النظر في عمق تشكيلته. ومع تعليق مفاوضات تجديد عقود اللاعبين الكبار وتعرض خط الدفاع لضغوط كبيرة، أصبح ضم مواهب شابة مثل مارتينيز أولوية وليس مجرد خيار، وتشير التقارير إلى أن الكل في البرنابيو لا يرغب في مناقشة أي صفقة.
- Getty Images Sport
معركة حاسمة بين عمالقة أوروبا
خسارة لاعب بمستوى مارتينيز لصالح منافس أوروبي مباشر ستشكل ضربة قوية لرؤية ريال مدريد على المدى الطويل. وقد تم إدراج الشرط الجزائي المذهل هذا خصيصًا لردع الأندية مثل باريس سان جيرمان. ومع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، من المتوقع أن تتصاعد حدة التوتر، لكن في الوقت الحالي، يظل السعر البالغ 150 مليون يورو حاجزًا هائلاً بين باريس و«جوهرة دفاعه».