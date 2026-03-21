شرح: كيف يمكن أن يضمن احتلال المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا
كان الدوري الإنجليزي الممتاز يتوقع أن يشارك خمسة فرق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ولا يزال في طريقه لتحقيق ذلك على الرغم من خروج توتنهام وتشيلسي ونيوكاسل ومانشستر سيتي جميعًا من المسابقة هذا الأسبوع في دور الـ16: فقد تغلب أتلتيكو على توتنهام في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وأطاح باريس سان جيرمان بتشيلسي، وتلقى نيوكاسل هزيمة ساحقة على يد برشلونة، وخسر مانشستر سيتي أمام ريال مدريد.
ومع ذلك، لا تزال إنجلترا تتمتع بمعامل أعلى من إسبانيا (23.892) - الدولة التي احتلت المركز الثاني في الموسم الماضي - مما يعني أن الأندية الإنجليزية تحتاج فقط إلى تعادل واحد في المباريات المتبقية هذا الموسم لتأمين المقعد الإضافي وضمان مشاركة خمسة فرق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
الدولتان الوحيدتان القادرتان على تجاوز إنجلترا هما البرتغال وإسبانيا. لكن الطريقة الوحيدة التي يمكن للبرتغال من خلالها الحصول على المقعد الإضافي هي وصول فرقها إلى نهائيات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
والخبر السار لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز هو أنه لا يزال هناك خمسة فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز متبقية في المسابقات الأوروبية. أرسنال وليفربول في دوري أبطال أوروبا، بينما لا يزال نوتنغهام فورست وأستون فيلا في المنافسة في الدوري الأوروبي، وتأهل كريستال بالاس إلى ربع نهائي دوري المؤتمرات.
كيف يمكن للمركز السابع أن يضمن مقعدًا في دوري أبطال أوروبا؟
على الرغم من أن الأمر يبدو مستبعداً، إلا أن هناك سيناريو يمكن أن يتأهل بموجبه الفريق الذي يحتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكنه سيحتاج إلى الكثير من المساعدة من ليفربول وأستون فيلا. سيحتاج ليفربول إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا والانتهاء في المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يجب على أستون فيلا الفوز بدوري أوروبا والانتهاء في المركز السادس. إذا تحقق كل ذلك، فستمنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) مقعداً إضافياً في دوري أبطال أوروبا لإنجلترا، والذي سيذهب إلى الفريق السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.
يحتل برينتفورد حالياً المركز السابع في الترتيب، لكنه يتقدم بفارق نقطتين فقط على برايتون وإيفرتون.
مسيرة أرسنال وليفربول نحو نهائي دوري أبطال أوروبا
سيواجه أرسنال فريق سبورتنج لشبونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وفي حال تأهله، سيواجه إما برشلونة أو أتلتيكو مدريد للتنافس على مكان في النهائي. أما ليفربول، فسيواجه حامل اللقب باريس سان جيرمان في دور الثمانية، وسيواجه بايرن ميونيخ أو ريال مدريد في حال تمكن من تجاوز فريق لويس إنريكي.
ماذا سيحدث بعد ذلك في الدوري الأوروبي؟
ستستأنف منافسات الدوري الأوروبي بعد فترة التوقف الدولية، حيث يلتقي أستون فيلا مع بولونيا، ونوتنغهام فورست مع بورتو. وفي حال فاز الفريقان اللذان ينتميان إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، فمن المقرر أن يتواجهان في الدور نصف النهائي من البطولة. أما كريستال بالاس، فسيواجه فيورنتينا في الدور ربع النهائي من دوري المؤتمرات.
