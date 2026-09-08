شراكة جديدة للاتحاد السعودي قبل مواجهة الفيحاء وحسم موقف لاعب الوسط من المباراة

يواصل نادي الاتحاد السعودي تعزيز حضوره على الصعيدين المؤسسي والرياضي من خلال خطوات متوازية تستهدف توسيع علامته التجارية خارج المستطيل الأخضر، بالتزامن مع التحضيرات الفنية لمواصلة المشوار المحلي.
وأعلن العميد عن خطوة غير مسبوقة في المنطقة العربية بدخول صناعة السينما والدراما عبر شراكة طويلة الأمد، في حين استقر الجهاز الفني على ملامح قائمته لمواجهة الفيحاء لحساب الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين عقب التأكد من غياب لاعب خط الوسط مختار علي بسبب الإصابة، وسط مساعٍ لمواصلة التقدم نحو قمة جدول الترتيب.