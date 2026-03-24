"شخصية تستوفي العديد من المعايير": زين الدين زيدان على وشك العودة المذهلة إلى منصب المدرب

"نعم، أعرف اسمه"، كشف ديالو. "نحتاج إلى شخصية تستوفي العديد من المعايير وتستطيع أيضًا كسب دعم الفرنسيين." لم يحدد ديالو من يقصده بالضبط. لكن كل الدلائل تشير إلى أن زيدان سيتولى المنصب. ووفقًا لـ RMC Sport، يبدو أن زيدان يعمل بالفعل على تشكيل طاقمه الفني.

كان ديشامب قد أعلن في بداية العام أنه سيترك منصبه في المنتخب الفرنسي بعد بطولة الصيف. يُعتبر زيدان منذ فترة طويلة خليفته المحتمل، وقد كشف خبير الانتقالات فابريزيو رومانو في ديسمبر عن اتفاق شفهي بين الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 1998 والاتحاد الفرنسي. وأكد زيدان مرة أخرى في أكتوبر: "أرغب في أن أصبح يوماً ما مدرباً للمنتخب الفرنسي". تحت قيادة ديشامب، فازت فرنسا بكأس العالم 2018 في روسيا.