علي رفعت

شجع برشلونة صغيرًا واحتوى ريال مدريد كبيرًا.. هيرنانديز هيرنانديز عدو الجميع الذي لم يسُبه تشافي!

A. Hernandez

لماذا كان هيرنانديز هيرنانديز دومًا في مرمى نيران الانتقادات؟!

أعلنت اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم تكليف الحكم أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز بإدارة موقعة الكلاسيكو المرتقبة بين فريقي برشلونة وريال مدريد.

وتكتسب هذه المباراة أهمية نسبية في مسار التنافس على لقب الدوري الإسباني إذ قد تمنح نتيجتها الفريق الكتالوني حسم الدرع بشكل رسمي في حال تحقيق الفوز أو التعادل.

ومن المقرر أن يتوجه الحكم لإدارة هذه المواجهة قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدًا إلى مدينة ميامي للمشاركة في معسكر إعداد الحكام لنهائيات كأس العالم المقررة في يونيو.


  • اعترافات الطفولة تلاحق قاضي الملاعب


    بدأت الأضواء تسلط على ميول الحكم الشخصية عقب نبش تقارير صحفية في أرشيف قديم يعود إلى عام 1994.

    في ذلك الوقت صرح هيرنانديز هيرنانديز لصحيفة "لا فوز دي لانزاروت" وهو في سن 12 من عمره عن حبه الشديد لنادي برشلونة. 

    ذكر الطفل حينها أنه يعشق أداء الثنائي روماريو ومايكل لاودروب اللذين كانا من أعمدة الفريق الكتالوني الذهبية. 

    هذا التصريح الذي مر عليه أكثر من 32 عامًا عاد للواجهة بقوة مع كل تعيين له لإدارة مباريات القمة مما وضعه تحت مجهر التشكيك الدائم من قبل الصحافة المنتمية للعاصمة الإسبانية.


  • قناة ريال مدريد تفتح النار على التعيين


    لم تترك القناة الرسمية لنادي ريال مدريد فرصة التعيين تمر دون هجوم حاد ومركز، حيث بثت القناة تقريرًا مرئيًا استعرضت فيه سلسلة من الأخطاء التي اعتبرتها متعمدة وضارة بمصالح الفريق الأبيض خلال السنوات الأخيرة. 

    وأشارت الإحصاءات التي عرضتها القناة إلى أن نسبة فوز ريال مدريد تحت صافرة هذا الحكم تبلغ 54 بالمئة فقط وهي نسبة منخفضة تثير الريبة لدى إدارة النادي.

    كما ركزت القناة على أن الفريق لم يحقق سوى انتصارين في آخر ست مباريات أدارها له هذا الحكم بنسبة نجاح بلغت 33 بالمئة.

    واستشهد التقرير بواقعة ديربي العاصمة في موسم 2021 حين رفض احتساب ركلة جزاء رغم العودة لمشاهدة اللقطة عبر تقنية الفيديو مما استدعى رد فعل رسمي من إيميليو بوتراجينيو الذي قال بعد اللقاء: "لم نكن محظوظين مع هيرنانديز مرة أخرى".


  • غضب كتالوني واتهامات بالتحيز للمنافس


    على النقيض تمامًا يرى جمهور برشلونة أن هذا الحكم كان حجر عثرة أمام طموحات فريقهم في مواقف مفصلية عديدة.

    استحضرت الصفحات الجماهيرية الكتالونية أحداث آخر مواجهة كلاسيكو جرت بوجوده ووصفت أداء الحكم خلالها بالسيئ للغاية. 

    اتهمت الجماهير هيرنانديز بمحاولة عرقلة مسيرة الفريق عبر تجاهل مخالفات واضحة ضد لاعبي ريال مدريد أبرزها لمسة يد مؤكدة على اللاعب أوريليان تشواميني داخل منطقة الجزاء.

     كما اشتكت الجماهير من أن الحكم سمح باحتساب هدف غير قانوني للمنافس وسعى جاهدًا للحد من خطورة لاعبي البلوجرانا. 

    يرى هؤلاء المشجعون أن الحديث عن تلقي النادي لمساعدات تحكيمية في قضية نيجريرا هو مجرد ادعاءات تفتقر للمصداقية عند مقارنتها بما يفعله هذا الحكم ضد فريقهم في المباريات الكبرى.


    حقيقة الإساءة المنسوبة لتشافي


    شهدت منصات التواصل الاجتماعي انتشارًا واسعًا لصورة تحمل تصريحًا منسوبًا للمدرب السابق تشافي هيرنانديز يهاجم فيه الحكم بكلمات شخصية قاسية. 

    ادعى المنشور الكاذب أن تشافي وصف الحكم بالغباء الشديد مبررًا تكرار اسمه الأول والأخير بأن والديه فعلا ذلك حتى لا ينسى اسمه نظرًا لضعف قدراته الذهنية. 

    هذا التصريح لا أساس له من الصحة ولم يصدر عن تشافي في أي مؤتمر صحفي أو مقابلة إعلامية، وعلى الرغم من أن تشافي انتقد التحكيم في مناسبات عدة إلا أنه لم ينزلق أبدًا إلى هذا المستوى من التجريح الشخصي. 

    وتظل هذه الإشاعة مثالًا على حالة الشحن الجماهيري التي تسبق مباريات القمة والتي تهدف لتشويه صورة الحكام والمدربين وزيادة حدة التوتر بين القطبين.


  • تحضيرات عالمية تحت ضغوط محلية


    يدخل هيرنانديز هيرنانديز هذه المباراة وهو يضع عينه على المشاركة في المونديال القادم، فبعد انتهاء المباراة سيبدأ رحلته الدولية في مدينة ميامي للمشاركة في معسكر إعدادي يستمر لمدة 10 أيام. 

    وسيتلقى الحكام المختارون إرشادات مكثفة لضمان تقديم أفضل أداء في المحفل العالمي، ومن المقرر أن ينتقل حكام تقنية الفيديو لاحقًا إلى مدينة دالاس حيث يقع مركز البث الدولي بينما يستمر حكام الساحة في تدريباتهم البدنية والفنية في ميامي. 

    هذه الرحلة المرتقبة تزيد من حجم الضغوط على الحكم لتقديم مباراة خالية من الأخطاء المؤثرة لضمان الحفاظ على سمعته الدولية قبل انطلاق البطولة العالمية الكبرى، حيث يصعب تصديق أن حكمًا دوليًا متجهًا لكأس العالم قد يخاطر بسمعته من أجل ليجا محسومة مسبقًا.


    بيت القصيد


    يظهر المشهد الرياضي قبل مباراة الكلاسيكو حالة فريدة من الإجماع على انتقاد الحكم هيرنانديز هيرنانديز من كلا الطرفين.

    يرى ريال مدريد فيه مشجعًا قديمًا لبرشلونة بينما يراه جمهور برشلونة حكمًا يحابي الفريق الملكي لتفنيد اتهامات الانحياز عنه أو حتى لاحتواء الملكي وانقاذه من موسم مليء بالهزائم في الكلاسيكو. 

    تظل الحقيقة أن الحكم يقف وحيدًا في مواجهة ضغوط إعلامية وجماهيرية هائلة تجعل من كل صافرة يطلقها مشروعًا لأزمة جديدة. 

    وسيكون نجاحه في هذه الموقعة شهادة عبور آمنة له نحو المونديال بينما ستلاحقه سهام النقد إذا مالت كفة قراراته لأي من القطبين في ليلة حسم اللقب.


