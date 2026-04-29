Jonas Rütten و معتز الجمال

فيديو | "يجب أن تمتلك الجرأة لتفعل ذلك".. مواجهة بين مانويل نوير وجامع كرات في موقعة باريس سان جيرمان!

مانويل نوير

خلال المباراة التي جمعت بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، دخل مانويل نوير في مشادة مع أحد جامعي الكرات التابعين للفريق الباريسي.

تُظهر لقطات بثتها منصة "أمازون برايم" حارس مرمى بايرن ميونخ وهو يمد يده لأحد جامعي الكرات في سان جيرمان والذي كان يقف خلف خط التماس، مطالباً إياه بإعطائه الكرة.

لكن الفتى الذي كان يقف خلف لوحات الإعلانات مباشرة تجاهل الطلب، وسحب الكرة إلى الخلف بقدمه، وتبادل سلسلة من النظرات الباردة مع الحارس البالغ من العمر 40 عاماً. وفي النهاية، استدار نوير غاضباً بشكل واضح، ومضى في طريقه.

  • وعلقت خدمة البث المباشر أسفل مقطع الفيديو المنشور: "يجب أن تمتلك قدراً كبيراً من الجرأة لتفعل ذلك أمام الأفضل في التاريخ، مانويل نوير".

    ولم يتضح بالضبط متى وقعت هذه الحادثة بين قائد البايرن وجامع الكرات خلال مجريات اللقاء. ورغم ذلك، لا يزال لدى بايرن فرصة للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في بودابست.

    تأخر العملاق البافاري بنتيجة 2-5 قبل نصف ساعة على صافرة النهاية، قبل أن يعود الفريق بهدفين، ليطير إلى ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ لخوض مباراة الإياب يوم 6 مايو متأخراً بنتيجة 4-5.

    وحين بدا أن الهدف الخامس المذهل الذي سجله عثمان ديمبيلي لصالح باريس في الدقيقة 58 يجعل المهمة شبه مستحيلة، رفض بايرن الاستسلام. وهو ما أكده نوير، حيث أوضح لاحقاً: "بعد الهدف الخامس ذهبت إلى عدد من زملائي في الفريق وقلت لهم إنه لا يزال بإمكاننا الخروج بشيء من هذه المباراة، أو على الأقل تحسين النتيجة". وأضاف أن أولويته كانت نقل لغة الجسد الصحيحة: "لإظهار أننا لن ننهار أو نستسلم الآن".

    • إعلان
    نوير يسجل رقماً قياسياً سلبيًا

    أحرز دايوت أوباميكانو بلمسة لركلة حرة نفذها يوشوا كيميش لتصبح النتيجة 3-5، ثم قلص المتألق لويس دياز الفارق بمجهود فردي رائع وتمريرة حاسمة ممتازة من هاري كين. وعلى الرغم من هذه الأهداف، سجل نوير رقماً قياسياً سلبياً في دوري أبطال أوروبا.

    فلأول مرة منذ بدء الإحصاءات الدقيقة في عام 2010، يتلقى حارس مرمى في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا 5 أهداف دون أن يقوم بتصدٍ واحد. ومع ذلك، بالكاد يمكن توجيه اللوم إلى نوير.

    وأوضح الحارس الألماني عقب المباراة: "لقد رأيتم الأهداف، من الصعب التصدي لأي منها. في مرتين كانت الكرة قريبة جداً، حيث كان بإمكاني الوصول إليها أو حتى لمسها". وحتى مع ركلة الجزاء التي سجلها ديمبيلي لتصبح النتيجة 2-3 قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول، ارتمى نوير في الزاوية الصحيحة لكنه لم يتمكن من إبعاد الكرة.

    وتابع نوير بنبرة متفائلة حول مباراة الإياب المقررة بعد أسبوع في ملعب أليانز أرينا: "تلقي خمسة أهداف يربك أي خط دفاع وحارس مرمى. لكننا لا نتهرب من ذلك. تركيزنا الآن منصب على مباراة الإياب. إذا كنا في يومنا، يمكننا استغلال ثغراتهم الدفاعية. وفي الخط الخلفي، يمكننا بالتأكيد تقديم أداء أفضل مما قدمناه اليوم".

    في ملعب "أليانز أرينا"، سيكون بإمكانه على الأقل الاعتماد على جامعي الكرات التابعين لفريقه.

