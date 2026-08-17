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علي رفعت

شتيجن أخفق وأجاد وحارس الشباب أنقذ فريقه في الدنمارك.. حراس برشلونة المعاريين بين إشادة الخصوم والعقلية المبشرة!

فقرات ومقالات
أياكس للسيدات
الدوري الهولندي
أياكس ضد هيرينفين
أياكس
هيرينفين
الدوري الهولندي
لاينجبي ضد ميتييلاند
لاينجبي
ميتييلاند
الدوري الدنماركي
دييغو كوشين
مارك أندريه تير شتيجن
برشلونة
الدوري الإسباني

ليلة متناقضة عاشها حراس مرمى نادي برشلونة المعارين خارج الديار بعدما تباينت حظوظهم بين أخطاء مكلفة وإنقاذات أسطورية حافظت على آمال فرقهم في حصد النقاط وأثبتت صحة قرارات الإدارة الرياضية.

شهد السادس عشر من أغسطس مشاركة بارزة لثنائي حراسة مرمى نادي برشلونة المعار إلى الدوريات الأوروبية سعيًا لاكتساب الخبرات واستعادة المستوى المعهود في ظل تعقيدات إدارية ومالية أدت إلى رحيلهما المؤقت.

خاض الحارس الألماني المخضرم مارك أندريه تير شتيجن مواجهة معقدة بقميص فريقه الجديد أياكس أمستردام انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام فريق هيرنفين ضمن منافسات الدوري الهولندي الممتاز. 

وفي الوقت ذاته وعلى بعد مئات الكيلومترات كان الحارس الشاب دييجو كوشن يذود عن مرمى فريق لينجبي الصاعد في مواجهة قوية انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام منافسه الشرس ميتلاند ضمن منافسات الدوري الدنماركي.

وشهدت المباراتان مشاركة الثنائي منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية بتباين واضح في مجريات الأحداث وتطابق مذهل في التأثير الفعلي على النتائج النهائية حيث نجح كل منهما في ترك بصمة مؤثرة جنبت فرقهما تجرع مرارة الهزيمة.

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    أداء متأرجح لشتيجن وأرقام تعكس تأثيره الفني

    قدم الحارس الألماني أداءً لافتًا مع أياكس أمستردام رغم استقبال شباكه لهدفين يعكسان خللًا في المنظومة الدفاعية الجماعية إذ أظهر براعة واضحة في التصدي لست هجمات محققة كادت أن تكلف فريقه خسارة النقاط الثلاث. 

    ومن الناحية الرقمية أثبت شتيجن جودته في بناء اللعب من الخلف بتمرير ثلاث وثلاثين كرة صحيحة من أصل خمس وثلاثين ليكون المحور الأساسي لخروج فريقه بالكرة ويلعب دور قلب الدفاع الثالث تحت قيادة المدرب ميشيل سانشيز.

    ورغم هذا التألق الرقمي والاندماج السريع الذي جعله يطلب من زملائه مناداته باسم مارك فقط للتقرب منهم وقع الحارس في هفوة قاتلة قبيل نهاية الشوط الأول حين حاول تسريع وتيرة اللعب بتمريرة قصيرة للمهاجم قطعها دفاع الخصم وأسفرت عن هدف تقليص الفارق المباغت.

    ولم يمنع هذا الخطأ التكتيكي مدرب الفريق الخصم روبن فيلدمان من الإشادة المطلقة بقدرات الحارس الألماني حيث صرح بوضوح قائلًا: "لقد تخلصوا من ضغطنا بسهولة مذهلة وتير شتيجن أظهر قدرة استثنائية في إجبارنا على اتخاذ خيارات صعبة". 

    وتوافقت هذه الإشادة مع تحليل الحارس الهولندي السابق تيم كرول الذي أكد أن بناء الهجمة يبدأ حصريًا من شتيجن ليصبح أداة تكتيكية حيوية للمنظومة في أياكس.

    كما أكدت تقارير الصحافة الإسبانية أن تصديات الحارس المتتالية في الشوط الثاني للكرات الأرضية والانفرادات الصريحة هي ما أبقى أياكس في أجواء المنافسة حتى الدقائق الأخيرة المليئة بالضغط.


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    براعة كوشن تنقذ لينجبي وإشادات واسعة بعقليته

    على الجانب الآخر من القارة الأوروبية كان الحارس الشاب دييجو كوشن يسطر فصلًا جديدًا من التألق في الدوري الدنماركي الذي يتسم بالقوة البدنية العالية والالتحامات الهوائية الصعبة.

    نجح كوشن في التصدي لخمس كرات خطيرة طوال دقائق المباراة التسعين ورغم استقباله لهدف صاروخي في سقف المرمى يتحمل مسؤوليته بشكل جزئي فقد أظهر مرونة عصبية وصلابة ذهنية استثنائية.

     تجلت هذه الصلابة حين تصدى لفرصة محققة بعد خمس دقائق فقط من الهدف الأول حيث ارتقى عاليًا وامتد بكامل جسده ليبعد رأسية خطيرة بأطراف أصابعه ليحرم منافسه من تعزيز التقدم وينهي طموحاتهم ويمهد الطريق لزملائه نحو تنظيم الصفوف وإدراك هدف التعادل الثمين.

    وحظي هذا التصدي الإعجازي الذي اعتبر نقطة التحول الإستراتيجية باهتمام بالغ من الصحافة في الدنمارك حيث وصف تقرير موقع الخصم الرسمي فريق ميتلاند اللقطة بالبهلوانية مؤكدًا أن الحارس الأمريكي الشاب حرمهم من حسم المباراة مبكرًا.

    كما امتدت الإشادات الواسعة لتشمل الجماهير والمتابعين في إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية الذين رأوا في أداء كوشن مؤشرًا واضحًا على نضجه التكتيكي المتسارع وقدرته الفائقة على التعامل مع الضغوط المباشرة في بيئة لعب مختلفة كليًا عما اعتاد عليه في شباب برشلونة، ليثبت أنه يمتلك شخصية قوية قادرة على تجاوز الأخطاء والإحباطات سريعًا.

  • LaportaGetty images

    بيت القصيد

    أثبتت مباريات هذه الجولة أن إستراتيجية إعارة حراس المرمى التي انتهجتها الإدارة الرياضية لنادي برشلونة تؤتي ثمارها بشكل متباين ولكنه إيجابي وفعال في المجمل.

    ففي حين استعاد شتيجن أجواء القيادة وبناء اللعب المتقدم في منظومة هولندية تناسب قدراته وتمنحه الثقة المطلقة وتقربه خطوة من المغادرة النهائية التي تأملها إدارة برشلونة، رغم المخاطر التكتيكية المحتملة وجد دييجو كوشن البيئة التنافسية المثالية لاختبار صلابته الذهنية وتطوير ردود أفعاله في مواجهة خصوم يفوقونه قوة وخبرة. 


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