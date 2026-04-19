Marko Brkic

بعدما اشتكى علنًا من تهميشه .. يوفنتوس ينافس للتعاقد مع نجم برشلونة

يرى أنه جدير بالمشاركة، لذا قد يحقق أهدافه خارج البلوجرانا..

ارتبط نادي شتوتجارت منذ فترة طويلة بالتحرك من أجل روني بردغجي لاعب نادي برشلونة. ومع ذلك، فإن المنافسة على اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا شرسة، ووفقًا للصحيفة الإسبانية Mundo Deportivo، يتصدر يوفنتوس حاليًا السباق.

  • يوفنتوس يضغطون لتأمين صفقة إعارة للجناح السويدي بردغجي، وفقًا للتقارير. السيدة العجوز تواجه منافسة من ريال بيتيس، بورتو وموناكو، ومع ذلك يظل برشلونة مترددًا في السماح للاعب بالرحيل، سواء مؤقتًا أو بشكل دائم.

    سكاي تفيد أيضًا أن شتوتجارت كان قد استهدف بردغجي بالفعل الصيف الماضي، لكن الدولي السويدي اختار الانتقال من إف سي كوبنهاجن إلى برشلونة بدلًا من ذلك.

    فليك عن بردغجي: "أنا سعيد جدًا به.

    ومع ذلك، فإن وقت بردغجي مع البرسا لم يسر كما كان مخططًا. ومع الهجوم المرصّع بالنجوم المبني حول لامين يامال، نادرًا ما يتم اختيار باردغجي ولا يحظى إلا بقليل من وقت اللعب.

    في نهاية مارس، عبّر علنًا عن إحباطه تحت قيادة المدرب هانسي فليك: «أنا صبور، لكن بصراحة، أعتقد أنني أستحق أن ألعب أكثر»، قال لـ"Sverige"

    وأضاف: «لست راضيًا بنسبة 100 في المئة، لكن هذه هي كرة القدم. أحترم أولئك الذين كانوا في التشكيلة لفترة طويلة؛ إنهم زملائي. أعرف ما أنا قادر عليه، ولدي ثقة كبيرة بالنفس».

    ظهرت شائعات الإعارة منذ وقت مبكر من الشتاء، رغم أن فليك يُقال إنه رفضها، مشيرًا إلى استقرار الفريق. «أنا سعيد جدًا به. إنه ممتاز كلما وضعت ثقتي فيه»، قال المدرب بحماس.

    على مدار 23 مشاركة تنافسية هذا الموسم سجّل 616 دقيقة، مسجلًا هدفين وصانعًا أربع تمريرات حاسمة. وقد أصبح الآن بديلًا غير مستخدم في آخر ثلاث مباريات لبرشلونة في الدوري الإسباني، ويمتد عقده مع النادي حتى 2029.

  • روني بردغجي: إحصائيات موسم 2025/26

    المباريات 2323 هدفًا
    الأهداف2 تمريرات حاسمة
    التمريرات الحاسمة: 44
    الدقائق التي لعبها616 دقيقة لعب.