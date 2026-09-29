بين الواقع والخيال .. المخابرات قتلت فينيسيوس جونيور واستبدلته بشخص آخر و6 مشاهد تدعم "النظرية المجنونة"!

القصة اشتدت وأصبحت أكثر انتشارًا بعد ظهور فينيسيوس مع المنتخب البرازيلي أمام أستراليا، في المعكسر الحالي لمنتخب السيليساو تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.
اللاعب الذي يعاني من بداية سيئة للموسم، بتسجيله مرة واحدة فقط مع ريال مدريد في 8 مباريات، لاحظ الكثيرون بعض التغييرات عليه وجاءت كالتالي :
- ملامح الفك والوجه والذقن، وهو مظهر ليس غريبًا للجميع، وعرفناه في يوليو 2026 بعد انتهاء كأس العالم، والتفسير الواضح هو إجراء عملية جراحية.
- ظهرت بعض الصور الأخرى لساقيه، تكشف اختلافًا في شكل الركبة والكتلة العضلية، ولكن هذا ليس دليلًا قاطعًا، لأن الإضاءة والزاوية وأمور أخرى يمكنها التحكم في الأمر.
- المظهر العام لفينيسيوس يبدو مختلفًا وينطبق ذلك على تسريحة شعره وطوله وعدة أشياء أخرى.
- مستواه المتواضع أمام أستراليا وعدة مباريات أخرى جعل البعض يصل إلى أقصى مستويات الغضب ليصل ذلك إلى الاعتاقد أن هذا اللاعب ليس فينيسيوس.
- ظهور المزيد من الصور حول الوشم الذي تواجد على ساقه مع ريال مدريد الموسم الماضي، والذي يعتقد المؤمنون بالنظرية أنه اختفى في معسكر البرازيل في التوقف الدولي الحالي.
- وهناك عنصر آخر يدعم تلك الفكرة، أن فينيسيوس قام بإزالة كل شيء على حسابه بموقع "إنستجرام" الصيف الماضي، أثناء محادثات تجديد عقده مع ريال مدريد، واستند البعض إلى هذا الأمر في قصة الأمور الدعائية، بوجود تكهنات حول التخلص من صوره القديمة حتى لا يتعرف أي شخص على الاختلافات بين الشكل والجديد والقديم.
هل بدأت تصدق القصة؟ تراجع قليلًا لأن هناك العديد من الأشياء الأخرى التي تدعم كذبها ولسنا بحاجة إلى ذكرها "مثل الوشم الذي لا يزال موجودًا"، يبدو أنها مجرد إشاعة لإثارة الجدل وكسر الملل في فقرة التوقف الدولي!