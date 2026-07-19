"شبه مستحيل" .. ريال مدريد يتراجع عن ضم أوليسي

لكن التقرير يشير إلى أن هذا الأمر غير مرجح. فكما هو معروف جيدًا، لا يبدي بايرن ميونيخ أي اهتمام ببيع أوليسي في الصيف.

وأكد المسؤولون، بقيادة المدير الرياضي ماكس إيبرل ورئيس نادي بايرن ميونيخ هربرت هاينر ورئيس النادي الشرفي أولي هونيس، مرارًا وتكرارًا خلال الأسابيع والأشهر الماضية أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا غير قابل للبيع.

ووفقًا للرأي السائد، فإن نادي بايرن ميونيخ لن يفكر في الأمر حتى لو تجاوزت قيمة الصفقة 200 مليون يورو. خاصة وأن عقد العمل المبرم مع اللاعب الفرنسي، والذي يستمر حتى عام 2029، لا يتضمن أي بند جزائي.

بل على العكس، من المقرر تمديد عقد أوليسي مرة أخرى، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة هائلة في راتبه. ومع ذلك، انتشر مؤخرًا تقرير صادر عن صحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية، المعروفة عادةً بمصداقيتها العالية، يفيد بأن أوليسي قد اعترف لزملائه خلال كأس العالم الجاري برغبته في الانتقال إلى «الملكي». كما أوردت صحيفة «بيلد» هذا الخبر بعد بضعة أيام.

لكن قناة «سكاي» نفت هذا الخبر المفاجئ يوم الخميس، وأوضحت أن اللاعب الأعسر لا يخطط لمغادرة بطل ألمانيا. وقد تم إيصال هذه المعلومات أيضًا من قبل مستشاره إلى المسؤولين في بايرن ميونيخ. ويُقال إن الوكيل قال حرفيًا: «لا تقلقوا، سنبقى».