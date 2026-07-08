شبهات فساد وغسيل أموال .. مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يلاحق بعثة الأرجنتين في كأس العالم!

كشفت تقارير صحفية، عن اتخاذ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والادعاء العام في الولايات المتحدة، خطوات جدية للتحقيق في العمليات المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) على الأراضي الأمريكية.

ووفقًا لصحيفة "lanacion" الأرجنتينية، فإن التحقيقات تشمل جميع المعاملات المالية التي تجاوزت 300 مليون دولار والتي تشوبها بعض شبهات تهريب الأموال

وتأتي هذه التحركات في توقيت حساس تزامناً مع تواجد بعثة المنتخب الأرجنتيني في الأراضي الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، مما يضع قيادات الاتحاد في موقف لا يحسدون عليه.



