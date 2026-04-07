Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Oliver Maywurm

ترجمه

شبح ريال مدريد! هاري كين يضاهي أسطورة بايرن ميونيخ

أصبح هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، كابوسًا يلاحق ريال مدريد، وقد عادل رقمه مع اثنين من أساطير الدوري الألماني بفضل هدفه في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل كين هدفاً في الدقيقة 46 من المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء في ملعب البرنابيو، ليضع بايرن في المقدمة 2-0. وبذلك يكون اللاعب الإنجليزي قد ساهم بشكل مباشر في تسجيل هدف على الأقل في كل مباراة من مبارياته الأربع الأخيرة في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد (هدفان وتمريرتان حاسمتان).

ولم يسبق أن حقق مثل هذه السلسلة ضد ريال مدريد سوى أسطورة مهاجمي بايرن ميونيخ جيوفاني إيلبر والمهاجم السابق لـ BVB بيير-إيميريك أوباميانغ.

  • بدأت سلسلة أهداف كين وهو لا يزال يرتدي قميص توتنهام هوتسبير، حيث صنع هدفًا في الفوز 3-1 على ريال مدريد في مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في نوفمبر 2017.

    وفي موسمه الأول مع بايرن ميونيخ، الذي انتقل إليه كين في صيف 2023 مقابل 95 مليون يورو من توتنهام، سجل الإنجليزي هدفاً من ركلة جزاء في الشوط الأول من مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، ليصبح النتيجة 2-1 مؤقتاً. وفي مباراة الإياب، قدم كين تمريرة حاسمة لهدف التقدم الذي سجله ألفونسو ديفيز لصالح بايرن، والذي كاد أن يرفع الفريق إلى النهائي. لكن في الدقائق الأخيرة، تمكن المدريديون من قلب النتيجة وفازوا بنتيجة 2-1 بفضل هدفين متأخرين من جوسيلو.

    هاري كين يثير غضب ريال مدريد مرة أخرى

    كان مشاركة كين في مباراة الثلاثاء محل شك، حيث اضطر اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا إلى الغياب مؤخرًا بسبب مشاكل في الكاحل. لكن في النهاية، تمكن مدرب بايرن ميونيخ فينسنت كومباني من الاعتماد على هدافه، الذي سجل هدفًا بتسديدة أرضية من مسافة 20 مترًا تقريبًا بعد حوالي 20 ثانية من استئناف الشوط الثاني. وكان هذا الهدف هو الـ49 لكين في جميع المسابقات هذا الموسم.

    في غضون ذلك، بدأ مسار إيلبر الذي شمل أربع مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك المشاركة المباشرة في تسجيل الأهداف ضد ريال مدريد، في مايو 2000، عندما صنع هدفاً وسجل هدفاً آخر في مباراة الإياب من نصف النهائي التي فاز فيها بايرن 2-1 (التي لم تكن ذات قيمة في النهاية، حيث خسر الفريق مباراة الذهاب 0-2). وبعد حوالي عام، سجل إلبر هدف الفوز 1-0 لبايرن ميونيخ في مباراة الذهاب من نصف النهائي في مدريد، ثم سجل هدفاً آخر في الفوز 2-1 في مباراة الإياب. تبع ذلك تمريرتان حاسمتان في الفوز 2-1 في مباراة الذهاب من ربع النهائي في أبريل 2002.

    حقق أوباميانغ، الذي يلعب حالياً مع أولمبيك مرسيليا، هذه السلسلة من الإنجازات وهو يرتدي قميص بوروسيا دورتموند بين سبتمبر 2016 وديسمبر 2017.

