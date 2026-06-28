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شاهده يعيد كتابة تاريخ إنجلترا.. جود بيلينجهام يمنح هاري كين لقب "الأعظم على الإطلاق"
كين يصنع التاريخ في نيوجيرسي
تجاوز كين رسميًا جاري لينيكر ليصبح الهداف التاريخي لإنجلترا في كأس العالم عندما سجل الهدف الثاني لمنتخب الأسود الثلاثة في فوز 2-0 على بنما. وجاءت اللحظة الفارقة في الدقيقة 67 في ملعب نيويورك/نيوجيرسي عندما ارتقى كين أعلى لمقابلة عرضية مقوسة من بيلينجهام، ليحولها برأسه إلى الشباك مسجلًا هدفه الحادي عشر في تاريخ البطولة.
وبهذا الهدف تقدم بهدف واحد على الأسطورة لينيكر، الذي كان قد احتفظ بالرقم القياسي برصيد 10 أهداف منذ عام 1990. وبالنسبة لبيلينجهام، فإن رؤية قائده يحقق مثل هذا الإنجاز لم تؤكد إلا مكانته كأفضل من قاد خط الهجوم لبلاده على الإطلاق.
أغدق بيلينجهام الثناء على قائده
قبل أن يتحول إلى صانع أهداف لكين، كان بيلينجهام هو الرجل الذي فك أخيراً دفاع بنما العنيد. بعد ساعة من الاستحواذ المحبط والجانبي الذي شهد معاناة فريق توماس توخيل لإيجاد اللمسة الأخيرة، تولى ابن الـ22 عاماً زمام الأمور بيده من ركلة ركنية نفذها بوكايو ساكا.
وكان لاعب الوسط سريعاً في الاحتفال بعد ذلك عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "تم تحقيق الهدف الأول! دور الـ32، ها نحن قادمون! هاري كين أعظم لاعب لدينا على الإطلاق… تهانينا يا أخي!." كما تفاعل كين أيضاً عندما انضم بيلينجهام للاحتفال بهدفه. وكتب: "شكراً لانضمامك إلى الاحتفال يا جود."
توخيل يُجري تغييرات
كان المدرب توماس توخيل قد اختار إجراء تغييرات على تشكيلته الأساسية لهذه المباراة الأخيرة في دور المجموعات، مُجريًا خمسة تغييرات مقارنةً بالتشكيلة التي تعادلت مع غانا.
ومع غياب ريس جيمس بسبب إصابة في أوتار الركبة، دخل جاريل كوانساه في مركز الظهير الأيمن، بينما أُعيد ماركوس راشفورد وبوكايو ساكا إلى الجناحين بدلًا من أنتوني جوردون ونوني مادويكي.
شهد التحول التكتيكي انضمام مورجان روجرز إلى خط الوسط في إعداد أكثر نزعة هجومية، لكن الأسود الثلاثة وجدوا صعوبة في إيجاد إيقاعهم في وقت مبكر. أجبر راشفورد موسكيرا على تصدٍ ذكي في الدقيقة السابعة، لكن بنما ظلت تشكل تهديدًا في الهجمات المرتدة، مما أجبر جوردان بيكفورد على تصدٍ بأطراف الأصابع لتسديدة خوسيه رودريجيز في منتصف الشوط الأول.
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هيمنة المجموعة L وليالي الإنجازات
يضمن الفوز أن تنهي إنجلترا في صدارة المجموعة L برصيد سبع نقاط، متقدمة على كرواتيا بست نقاط. وبينما كان الأداء مبنياً أكثر على التألق الفردي والمثابرة أكثر من الانسجام الجماعي، فإنه يمهد لمواجهة في دور الـ32 ضد أحد أفضل الفرق التي احتلت المركز الثالث مع دخول البطولة مرحلتها الحاسمة. ستواجه إنجلترا مفاجأة البطولة جمهورية الكونغو الديمقراطية في هذه المرحلة الإقصائية التي تقام في 1 يوليو في أتلانتا.