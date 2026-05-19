تفاعل عدد من الصحفيين والإعلاميين مع منشور وليد الفراج؛ مقدم "أكشن مع وليد"، الذي تفاخر به بعدد مشاهدات حلقات برنامجه مقارنة بعدد من زملائه، إذ لجأ البعض للسخرية منه.
"حفلات شاكيرا يحضرها مليونان" .. سخرية من وليد الفراج بعد التفاخر بعدد مشاهداته مقارنة ببتال القوس وخالد الشنيف
ما القصة؟
مع اقتراب نهاية موسم 2025-2026، نشر وليد الفراج تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، يقارن بها عدد مشاهدات حلقة واحدة من برنامجه عبر منصة "يوتيوب"، مقارنة ببرامج كـ"في المرمى" لبتال القوس"، "نادينا" لعبدالرحمن الحميدي، و"دورينا غير" لخالد الشنيف.
وبينت الأرقام التي نشرها الفراج أن إحدى حلقات برنامجه حظيت بـ198 ألف مشاهدة، يلينا "نادينا" بـ18 ألف، ثم "دورينا غير" بـ8.8 ألف مشاهدة، وأخيرًا "في المرمى" بـ22.3 ألف مشاهدة.
وكتب مقدم "أكشن مع وليد" تعليقًا على هذه المشاهدات: "الحقيقة توجع .. والميدان يا حميدان".
"البقية يتفوقون عبر الشاشات"
أحد من بادروا بالطعن في مصدر تفاخر وليد الفراج بنجاحه، كان الصحفي الرياضي صالح الفهيد، الذي أوضح أن بقية البرامج قد تتفوق على "أكشن مع وليد" في عدد المشاهدات بشكل مباشر عبر الشاشات.
وكتب الفهيد للفراج: "قد تكون أرقام المشاهدات لبرنامجك في اليوتيوب (إذا كانت حقيقية وغير متلاعب بها) أكثر من بقية البرامج، لأسباب يطول شرحها. لكن قد تتفوق بقية البرامج على برنامجك في عديد المشاهدين على الشاشات مباشرة".
وأضاف: "الانتقائية في أخذ العينات الإحصائية لا يُعتد بها، ولا يعتمد عليها".
"حفل شاكيرا يحضرها مليونان"
من جانبه، لجأ الإعلامي الرياضي صالح الطريقي لمقارنة عدد الحضور بحفلات المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا بعدد الحضور الفيلسون إيفان سيليني، للطعن في اعتبار وليد الفراج ناجحًا فقط لكون عدد مشاهداته أكبر من غيره من الإعلاميين.
الطريقي كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "أظن لا بد أن تشرح للإعلاميين واحد واحد، أن العدد لا يمنح قيمة فكرية للمحتوى. مثال المغنية شاكيرا أقامت حفل حضره مليونين. فيما محاضرة فيلسوف علم الاجتماع إيفان سيليني لم يحضرها 300 شخص. فهل يعني العدد أن ما قدمته الفنانة أعلى قيمة فكرية مما قدمه الفيلسوف؟".
وتابع: "المقارنة على الأكثر مشاهدة (الأرقام) وليس المحتوى بغض النظر عن نوعه. للتوضيح؛ نحضر مقطع للاعب ضرب لاعب بعنف، وآخر للاعب سجل هدفًا (نفس المحتوى مباراة). الضرب سيحصل على مشاهدات أكثر، هل يعني أنه أكثر قيمة أم أكثر إثارة للمشاعر؟، كذلك إثارة الغرائز تعطي نفس النتيجة".
جدل وليد الفراج
يعد وليد الفراج من أكثر الإعلاميين السعوديين إثارة للجدل سوى عبر برنامجه أو من خلال منشوراته على منصة "إكس"، بل ويحظى برفض كبير من جماهير النصر تحديدًا.
الفراج رغم أن والده أحد كبار مشجعي النصر إلا أنه متهم بالإسقاط على العالمي في مختلف المناسبات لصالح غريمه الهلال، بحسب ما يدعي جماهير الأصفر.
بل وطالب جمهور النصر في أكثر من مناسبة بضرورة إيقاف الفراج من قبل وزارة الإعلام، لكن تلك الحدة قلّت بنسبة كبيرة في الموسم الجاري مع عودة العالمي للمنافسة بقوة على لقب دوري روشن السعودي.