نظرية المؤامرة تضرب كأس العالم .. "شاكيرا لم تحضر الافتتاح والمكسيك خدعتنا باستخدام شاكيبيكا المزيفة"

إن كنت من محبي الإثارة والمتعة الكروية، فلك ما أردت في انتصار المكسيك على جنوب إفريقيا، وريمونتادا كوريا الجنوبية أمام تشيكيا، في اليوم الأول من كأس العالم 2026.

وأما إن كنت من عشاق نظرية المؤمرة التي لطالما تظهر مع الأحداث العالمية الكبرى، فلدينا أيضًا تكهنات تهمك .. شاكيرا لم تظهر في افتتاح كأس العالم، بل ما شاهدناها هي مجرد نسخة مزيفة!

المطربة العالمية تربطها علاقة وثيقة بكرة القدم والأغاني والحفلات الخاصة بكأس العالم، والجميع شعر بسعادة غامرة للغاية فور سماع الأنباء حول مشاركتها في فعاليات مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.

ولكن ما حدث أمس على ملعب أزتيكا أثار العديد من التساؤلات والشكوك، حول حدوث شيئًا ما أجبر اللجنة المنظمة على إقحام نسخة بديلة للمغنية الكولومبية!



