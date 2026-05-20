"طريق ليونيل ميسي" .. النجم الأرجنتيني يحصل على "شارع باسمه" في نيوجيرسي قبل انطلاق كأس العالم

لم يكن اختيار موقع لافتة «طريق ليو ميسي» محض صدفة. فقد وُضعت بشكل استراتيجي بجوار مقهى «باتريا ستيشن»، وهي مؤسسة محلية أصبحت ملاذاً روحياً للمشجعين الأرجنتينيين في المنطقة.
وقد أسست هذا المقهى الراقصة الأرجنتينية كارولينا زوكالسكي، وهي نقطة التقاء معروفة لمجتمع «الألبيسيليستي» وعشاق كرة القدم.
من خلال وضع اللافتة في هذا التقاطع المحدد، أنشأت المدينة معلمًا بارزًا يتجمع فيه المشجعون للاحتفال بمسيرة ميسي. وقد أصبح المكان بالفعل وجهة شهيرة للمشجعين لالتقاط الصور، وهو دليل آخر على أن تأثير ميسي يتجاوز حدود الملعب ويؤثر على الحياة اليومية للأشخاص الذين يعيشون في منطقة نيويورك الحضرية.