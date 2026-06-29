بين سحب شارة القيادة وعرض الوليد بن طلال.. هيا يا سالم الدوسري فـ"لتجعل نهايتك في 2027 سعيدة"!

أخيرًا؛ لنتحدث عن الاحتمالات الممكنة في مستقبل النجم سالم الدوسري مع عملاق الرياض الهلال، وذلك على النحو التالي:
* أولًا: صفقة مكايدة؛ بـ"خيانة" الهلال مع أحد الأندية السعودية الكبيرة.
* ثانيًا: اختيار مشروع سعودي جديد؛ مثلما فعل قائد الهلال السابق سلمان الفرج.
* ثالثًا: تمديد عقده مع الهلال؛ والمغامرة بنهاية مأساوية مثل علي البليهي.
* رابعًا: اعتزال كرة القدم نهائيًا في 2027؛ مع تولي منصب إداري في الهلال.
وارتبط اسم سالم لسنواتٍ عديدة، بترك الهلال والانتقال إلى النصر أو الاتحاد؛ إلا أنه في كل مرة، كان ينتهي به المطاف بـ"تجديد عقده".
ولم يعد اهتمام الاتحاد والنصر موجودًا الآن؛ لكن بحلول صيف 2027 عندما ينتهي عقده مع الهلال، قد تظهر "صفقة المكايدة" - كما يُقال - من أحد هذين الناديين.
كذلك.. لا ننسى أن اسم سالم ارتبط مؤخرًا، ببعض المشاريع السعودية الجديدة؛ مثل أندية الدرعية والعلا، وحتى فريق نيوم الأول لكرة القدم.
وحال اختار سالم هذا الطريق؛ فإنه سيسير على خطى الفرج الذي انضم إلى نيوم بشكلٍ رسمي، ولكنه دخل طي النسيان بعدها.
كما بإمكان سالم أن يجدد عقده مع الهلال، ويواصل مستوياته السيئة؛ وبالتالي.. ينسى جمهور الزعيم كل ما قدّمه للفريق، ويبدأ في الهجوم عليه كما فعل مع البليهي.
لذا.. ربما يكون أنسب خيار بالنسبة لسالم، هو اعتزال كرة القدم نهائيًا في صيف 2027؛ مع قبول عرض مالك الهلال الجديد الأمير بن طلال، بتولي منصب إداري في النادي.
اعتزال سالم قبل انهيار مستواه تمامًا، وبعد موسم مليئ بالإنجازات - إذا حديث - في 2026-2027؛ سيكون خير نهاية لمسيرة "لاعب أسطوري"، مع فريق الهلال الأول لكرة القدم.