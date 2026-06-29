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Salem Al Dawsari The Best GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

بين سحب شارة القيادة وعرض الوليد بن طلال.. هيا يا سالم الدوسري فـ"لتجعل نهايتك في 2027 سعيدة"!

فقرات ومقالات
سالم الدوسري
الهلال
السعودية
دوري روشن السعودي
كأس آسيا
النصر
الاتحاد

الضربات تتوالى على سالم الدوسري؛ ولكنه قد يجعل النهاية سعيدة..

في صيف عام 2027، حين تُطلق صافرة نهاية المسابقات المحلية السعودية؛ لن يكون الأمر مجرد إسدال ستار على موسم رياضي جديد، بل ربما "المشهد الأخير" في رواية ملحمية لأحد نجوم المملكة.

الحديث هُنا عن سالم الدوسري، قائد نادي الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ الذي طالما أدار الرؤوس بمرواغاته، وانتزع الآهات بإبداعاته فوق أرضية المستطيل الأخضر.

نعم.. سالم يقف الآن أمام العام الأثقل في مسيرته الكروية؛ حيث تحتضن بلاده بطولة كأس أمم آسيا على أراضيها، بينما ينتهي "عقده الشخصي" مع الفريق الهلالي يوم 30 يونيو 2027.

ذلك يجعلنا أمام مشهد يتقاطع فيه المجد المطلق مع حافة الهاوية، في مسيرة قائد الهلال ومنتخب السعودية؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2025-26.. موسم كارثي في مسيرة سالم الدوسري

    قدّم النجم سالم الدوسري الذي اقترب من عامه الخامس والثلاثين، مستويات غير مقنعة مؤخرًا؛ سواء مع فريق الهلال الأول لكرة القدم، أو منتخب السعودية.

    سالم انخفض مستواه بشكلٍ ملحوظ مع الهلال، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، مع معاناته من عديد الإصابات والمشاكل البدنية؛ ما أثر على نتائج عملاق الرياض، الذي اكتفى بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين فقط.

    أما مع المنتخب السعودي؛ كان سالم أحد أسوأ لاعبي الأخضر في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    ولم يستطع قائد الهلال تقديم أي إضافة فنية لمنتخب بلاده، بل كان "عبئًا كبيرًا" عليه في كأس العالم؛ الأمر الذي جعل الأخضر يودع البطولة من دور المجموعات، بشكلٍ رسمي.

    * أرقام سالم الدوسري مع الهلال والسعودية في 2025-26:

    - مباريات: 44.

    - دقائق: 3.037.

    - مساهمات تهديفية: 21.

    - أهداف: 11.

    - تمريرات حاسمة: 10.

    ومع الأخضر السعودي تحديدًا.. لم يُسجل سالم سوى هدفًا وحيدًا فقط، خلال 9 مباريات دولية في موسم 2025-2026؛ بما في ذلك بطولة كأس العالم، التي تقام في القارة الأمريكية.

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  • Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport

    سالم الدوسري.. تحديان في انتظار "التورنيدو" خلال 2027

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يبدو أن النجم سالم الدوسري سيدفع ثمن "مستواه السيئ" في موسم 2025-2026، غاليًا.

    نعم.. سالم أصبح يواجه تحديين كبيرين بخصوص مستقبله، سواء مع عملاق الرياض الهلال أو منتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: إنهاء مسيرته مع الهلال.

    * ثانيًا: سحب شارة قيادة المنتخب منه.

    وبخصوص النقطة الأولى؛ فكما ذكرنا عقد سالم سينتهي مع الهلال في 30 يونيو 2027، أي بختام الموسم الرياضي القادم.

    ووفقًا لخبر سابق من موقع "365Scores"، منح مالك الهلال الجديد الأمير الوليد بن طلال، الحرية لسالم من أجل حسم مستقبله بنفسه؛ بما في ذلك اعتزال كرة القدم نهائيًا صيف عام 2027، وتولي منصب إداري في النادي.

    أما بخصوص النقطة الثانية.. كشف نايف الثقيل، مراسل قناة "العربية"؛ عن "سحب" شارة قيادة المنتخب السعودي من سالم الدوسري، خلال الفترة القادمة.

    وشدد الثقيل على أن الفترة القادمة، ستشهد اختيار "قائد جديد" للأخضر السعودي، بعيدًا عن الأقدمية؛ وذلك بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    شارة القيادة.. لا للتمرد يا سالم وكأس آسيا فرصتك الذهبية

    ومن حيث توقفنا في السطور القادمة؛ دعونا نتحدث عن مسألة "سحب" شارة قيادة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، من النجم سالم الدوسري.

    هذا التوجه لـ"سحب" شارة القيادة من سالم؛ يعني أننا أمام احتمالين في المسيرة الدولية لهذا اللاعب الكبير، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تمهيد لعدم استدعاء سالم مجددًا إلى المنتخب.

    * ثانيًا: استمرار تواجد سالم مع المنتخب؛ لكن بأدوار أقل أهمية.

    وإذا افترضنا استمرار استدعاء سالم إلى المنتخب، لكن مع تجريده من شارة القيادة؛ سيكون لزامًا عليه أن يثبت للشارع الرياضي قيمته الكبيرة، سواء سلوكيًا أو رياضيًا.

    بمعنى.. سيكون سالم مطالبًا بعدم افتعال أي مشكلة داخل المنتخب، بسبب سحب شارة القيادة منه؛ بدرجة تثبت للجماهير أن الأهم بالنسبة له هو خدمة المنتخب بأي شكل، بعيدًا عن وضع "قطعة قماش" على يده.

    ولا ننسى أن السعودية ستستضيف بطولة كأس أمم آسيا، في الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027؛ لتكون هذه فرصة سالم الذهبية لإثبات قيمته الفنية الكبيرة، وقيادة بلاده لمجد قاري خالد.

    وقتها فقط؛ سيصبح بإمكان سالم الدوسري أن يعتزل دوليًا، مع إزالة كافة الشكوك بشأن شخصيته وقيمته الفنية.

  • Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مع الهلال.. خيارات سالم الدوسري "متعددة" ولكن!

    أخيرًا؛ لنتحدث عن الاحتمالات الممكنة في مستقبل النجم سالم الدوسري مع عملاق الرياض الهلال، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: صفقة مكايدة؛ بـ"خيانة" الهلال مع أحد الأندية السعودية الكبيرة.

    * ثانيًا: اختيار مشروع سعودي جديد؛ مثلما فعل قائد الهلال السابق سلمان الفرج.

    * ثالثًا: تمديد عقده مع الهلال؛ والمغامرة بنهاية مأساوية مثل علي البليهي.

    * رابعًا: اعتزال كرة القدم نهائيًا في 2027؛ مع تولي منصب إداري في الهلال.

    وارتبط اسم سالم لسنواتٍ عديدة، بترك الهلال والانتقال إلى النصر أو الاتحاد؛ إلا أنه في كل مرة، كان ينتهي به المطاف بـ"تجديد عقده".

    ولم يعد اهتمام الاتحاد والنصر موجودًا الآن؛ لكن بحلول صيف 2027 عندما ينتهي عقده مع الهلال، قد تظهر "صفقة المكايدة" - كما يُقال - من أحد هذين الناديين.

    كذلك.. لا ننسى أن اسم سالم ارتبط مؤخرًا، ببعض المشاريع السعودية الجديدة؛ مثل أندية الدرعية والعلا، وحتى فريق نيوم الأول لكرة القدم.

    وحال اختار سالم هذا الطريق؛ فإنه سيسير على خطى الفرج الذي انضم إلى نيوم بشكلٍ رسمي، ولكنه دخل طي النسيان بعدها.

    كما بإمكان سالم أن يجدد عقده مع الهلال، ويواصل مستوياته السيئة؛ وبالتالي.. ينسى جمهور الزعيم كل ما قدّمه للفريق، ويبدأ في الهجوم عليه كما فعل مع البليهي.

    لذا.. ربما يكون أنسب خيار بالنسبة لسالم، هو اعتزال كرة القدم نهائيًا في صيف 2027؛ مع قبول عرض مالك الهلال الجديد الأمير بن طلال، بتولي منصب إداري في النادي.

    اعتزال سالم قبل انهيار مستواه تمامًا، وبعد موسم مليئ بالإنجازات - إذا حديث - في 2026-2027؛ سيكون خير نهاية لمسيرة "لاعب أسطوري"، مع فريق الهلال الأول لكرة القدم.