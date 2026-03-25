شابي ألونسو «مستعد» لتولي مهام التدريب في ليفربول في حال إقالة آرني سلوت
موسم في حالة انهيار
تلاشى التفاؤل الذي أعقب فوز ليفربول باللقب عام 2025 في عهد سلوت، الذي عانى فريقه من صعوبة في الحفاظ على الاستقرار هذا الموسم، حيث خسر عشرة مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز. وعلى الرغم من الاستثمار الضخم الذي بلغ 500 مليون يورو الصيف الماضي - والذي تضمن التعاقد البارز مع فلوريان فيرتز قادمًا من باير ليفركوزن - إلا أن سلوت فشل في تحويل تشكيلته المليئة بالنجوم إلى فريق متماسك. وفقًا لـ SPORT BILD، حددت الإدارة في أنفيلد، بقيادة مايكل إدواردز، بالفعل لاعب خط وسط الريدز السابق ألونسو ليكون الرجل الذي يقود عملية إعادة الهيكلة الصيفية. قد يتزامن هذا التعيين المحتمل مع رحيل أيقونة النادي محمد صلاح، الذي من المتوقع أن يسهل رحيله في نهاية الموسم إعادة ضبط تكتيكية حقيقية تحت قيادة جديدة.
دروس مستفادة من مدريد
تشير التقارير إلى أنه في حين أن ألونسو "مستعد" لقبول عرض ملموس من ليفربول، إلا أنه وضع شروطًا صارمة فيما يتعلق بنفوذه على عمليات التعاقد وتخطيط تشكيلة الفريق. وينبع هذا الموقف الحازم من تجربته الصعبة في ريال مدريد، حيث يُقال إنه شعر بأن تفضيلاته المحددة بشأن تشكيلة الفريق قد تم تجاهلها قبل وصوله. وأكد وكيل ألونسو، إيناكي إيبانيز، أن هناك عروضاً ملموسة مطروحة على الطاولة للاعب الإسباني، الذي فاز بـ 18 لقباً كبيراً خلال مسيرته الكروية. ويقال إن ألونسو حذر من تكرار الأخطاء المكلفة التي ارتكبها في إسبانيا، حيث تولى مسؤولية فريق لم يتوافق مع قناعاته التكتيكية، مما أدى في النهاية إلى إقالته في منتصف يناير.
صلة إدواردز
لطالما كان إدواردز من أشد المعجبين بألونسو، حيث حاول في البداية إعادة الإسباني إلى أنفيلد في ربيع عام 2024 قبل تعيين سلوت. في ذلك الوقت، اختار ألونسو البقاء في باير ليفركوزن ليكمل مسيرة غير مسبوقة نحو لقب الدوري الألماني دون أي هزيمة. وعلى الرغم من وصول سلوت في النهاية، أفادت التقارير أن إدواردز حافظ على الاتصال بممثلي ألونسو طوال موسم 2024-25. ويرى ليفربول أن هذا اللقاء المحتمل يمثل فرصة مثالية لتجديد شباب فيرتز، الذي ازدهر ليصبح موهبة عالمية تحت قيادة ألونسو في ألمانيا.
انتقال صيفي
يتأخر ليفربول بخمس نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع مع بقاء سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أن التقارير تشير إلى أن ألونسو قد استبعد فكرة تغيير الإدارة في منتصف الموسم، مفضلاً البدء من جديد هذا الصيف. وهذا يعني أن سلوت سيبقى على الأرجح في منصبه خلال المرحلة الأخيرة من الموسم المحلي ومباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الحاسمة ضد باريس سان جيرمان. وستكون الأشهر المقبلة بمثابة اختبار مهم لشخصية الفريق الذي يواجه احتمال رحيل كل من مدربه وصلاح، بينما قد يشهد أونالونسي عودة تاريخية إلى النادي الذي خاض معه 210 مباراة.