Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Liverpool FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4
Adhe Makayasa

ترجمه

شابي ألونسو «مستعد» لتولي مهام التدريب في ليفربول في حال إقالة آرني سلوت

تشير التقارير إلى أن تشابي ألونسو "مستعد" لخلافة آرني سلوت في منصب مدرب ليفربول هذا الصيف. ورغم أن سلوت لا يزال في منصبه حتى الآن، فإن الأداء السيئ الذي يقدمه ليفربول في محاولته الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز جعل مستقبل المدرب الهولندي يبدو غير قابل للاستمرار بشكل متزايد بعد انتهاء الموسم الحالي. ويقال إن ألونسو ينتظر دوره، متشوقًا لبداية جديدة في ميرسيسايد عقب رحيله مؤخرًا عن ريال مدريد.

  • موسم في حالة انهيار

    تلاشى التفاؤل الذي أعقب فوز ليفربول باللقب عام 2025 في عهد سلوت، الذي عانى فريقه من صعوبة في الحفاظ على الاستقرار هذا الموسم، حيث خسر عشرة مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز. وعلى الرغم من الاستثمار الضخم الذي بلغ 500 مليون يورو الصيف الماضي - والذي تضمن التعاقد البارز مع فلوريان فيرتز قادمًا من باير ليفركوزن - إلا أن سلوت فشل في تحويل تشكيلته المليئة بالنجوم إلى فريق متماسك. وفقًا لـ SPORT BILD، حددت الإدارة في أنفيلد، بقيادة مايكل إدواردز، بالفعل لاعب خط وسط الريدز السابق ألونسو ليكون الرجل الذي يقود عملية إعادة الهيكلة الصيفية. قد يتزامن هذا التعيين المحتمل مع رحيل أيقونة النادي محمد صلاح، الذي من المتوقع أن يسهل رحيله في نهاية الموسم إعادة ضبط تكتيكية حقيقية تحت قيادة جديدة.

    • إعلان
  • Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    دروس مستفادة من مدريد

    تشير التقارير إلى أنه في حين أن ألونسو "مستعد" لقبول عرض ملموس من ليفربول، إلا أنه وضع شروطًا صارمة فيما يتعلق بنفوذه على عمليات التعاقد وتخطيط تشكيلة الفريق. وينبع هذا الموقف الحازم من تجربته الصعبة في ريال مدريد، حيث يُقال إنه شعر بأن تفضيلاته المحددة بشأن تشكيلة الفريق قد تم تجاهلها قبل وصوله. وأكد وكيل ألونسو، إيناكي إيبانيز، أن هناك عروضاً ملموسة مطروحة على الطاولة للاعب الإسباني، الذي فاز بـ 18 لقباً كبيراً خلال مسيرته الكروية. ويقال إن ألونسو حذر من تكرار الأخطاء المكلفة التي ارتكبها في إسبانيا، حيث تولى مسؤولية فريق لم يتوافق مع قناعاته التكتيكية، مما أدى في النهاية إلى إقالته في منتصف يناير.

  • صلة إدواردز

    لطالما كان إدواردز من أشد المعجبين بألونسو، حيث حاول في البداية إعادة الإسباني إلى أنفيلد في ربيع عام 2024 قبل تعيين سلوت. في ذلك الوقت، اختار ألونسو البقاء في باير ليفركوزن ليكمل مسيرة غير مسبوقة نحو لقب الدوري الألماني دون أي هزيمة. وعلى الرغم من وصول سلوت في النهاية، أفادت التقارير أن إدواردز حافظ على الاتصال بممثلي ألونسو طوال موسم 2024-25. ويرى ليفربول أن هذا اللقاء المحتمل يمثل فرصة مثالية لتجديد شباب فيرتز، الذي ازدهر ليصبح موهبة عالمية تحت قيادة ألونسو في ألمانيا.

  • Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    انتقال صيفي

    يتأخر ليفربول بخمس نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع مع بقاء سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أن التقارير تشير إلى أن ألونسو قد استبعد فكرة تغيير الإدارة في منتصف الموسم، مفضلاً البدء من جديد هذا الصيف. وهذا يعني أن سلوت سيبقى على الأرجح في منصبه خلال المرحلة الأخيرة من الموسم المحلي ومباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الحاسمة ضد باريس سان جيرمان. وستكون الأشهر المقبلة بمثابة اختبار مهم لشخصية الفريق الذي يواجه احتمال رحيل كل من مدربه وصلاح، بينما قد يشهد أونالونسي عودة تاريخية إلى النادي الذي خاض معه 210 مباراة.

كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
الدوري الإسباني
مايوركا crest
مايوركا
مايوركا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد