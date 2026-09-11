هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
FBL-EUR-C1-FENERBAHCE-ROMAAFP
Adhe Makayasa

ترجمه

سيناريو طرابزون يتكرر .. مدرب فنربخشه يستقيل بعد التعادل مع روما ورئيس النادي يرفض!

فنربخشه
إسماعيل كارتال
فنربخشه ضد روما
روما
دوري أبطال أوروبا
الدوري التركي الممتاز

نتيجة إيجابية ضد متصدر السيري آ ولكن

دخل فنربخشه في حالة من الفوضى العارمة عقب مواجهة روما في دوري أبطال أوروبا، بعدما أعلن المدرب إسماعيل كارتال بشكل مفاجئ استقالته الفورية.

غير أن رئيس النادي عزيز يلدريم تدخّل سريعًا بعد دقائق، رافضًا بحزم رحيل المدرب، ومؤكدًا أن صاحب الـ65 عامًا سيبقى في منصبه.

  • عمالقة تركيا يواجهون الاضطرابات

    تحوّلت ليلة انطلاق فنربخشة في المسابقة الأوروبية الأبرز إلى فوضى عارمة بعدما تعادل مع الفريق الإيطالي روما بهدف لكل منهما مساء الخميس.

    ورغم انتزاعه نقطة ثمينة، فاجأ كارتال الجميع في المؤتمر الصحفي عقب المباراة بتقديم استقالته لما وصفه بمصلحة النادي. غير أن رئيس النادي يلدريم استبعد علنًا رحيل المدرب بعد دقائق قليلة، مؤكدًا أن المدير الفني لا يزال يتولى مهامه بثبات.

    نفس السيناريو تكرر قبل أيام في طرابزون سبور الذي انتقل له محمد صلاح مؤخرًا عقب إعلان مدربه فاتح تقي تقدمه باستقالته، قبل أن يرفضها مجلس الإدارة في البداية، ثم تراجع وقرر قبولها.

    • إعلان
  • imago-sport-1082817715.jpgAnadolu Agency

    الرئيس يرفض الاستقالة المفاجئة

    وأوضح كارتال، الذي لا يزال مرتبطاً بعقد حتى يونيو 2027، أن قراره بالتنحي كان يهدف إلى إفساح الطريق أمام الفريق قائلاً: «لقد تركت منصبي الليلة».

    إلا أن يلدريم تحرك سريعاً لعرقلة الرحيل، كاشفاً أن المدرب كان يمر بضغط عاطفي هائل بعد أن أصيب في رأسه بزجاجة أُلقيت من الجماهير خلال المباراة. وأكد الرئيس أن المدرب تأثر بشدة بالحادثة، موضحاً: «إنه مستاء بسبب ذلك».

  • ترتفع التوقعات بعد الإنفاق

    يأتي هذا الاضطراب الداخلي وسط تصاعد التوقعات عقب خمسة مواسم متتالية احتلّ فيها الفريق المركز الثاني في الدوري التركي الممتاز.

    وتزايدت الضغوط أكثر بعد وصول صفقات صيفية بارزة، من بينها ماسون جرينوود وناثان آكي وروميلو لوكاكو وفيدات موريتشي لقيادة الحملة.

    وبعد العودة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 18 عاماً، تحوّل هذا الإنجاز البارز للنادي إلى إنجاز طغت عليه التغطية المكثّفة على مواقع التواصل الاجتماعي التي أثّرت في الروح المعنوية للفريق.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Fenerbahce SK v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    اختبارات قارية شاقة في الانتظار

    يتعيّن على فنربخشة حسم أزمته الداخلية سريعًا قبل التوجّه إلى إنجلترا لمواجهة أستون فيلا في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 14 أكتوبر.

    وتنتظر روما مهمة لا تقل صعوبة في الأمسية نفسها عندما يستضيف عملاق أوروبا ريال مدريد على أرضية الملعب الأولمبي. وسيكون الاختبار المقبل في برمنجهام بمثابة تقييم حاسم لسلطة كارتال وسط أجواء متوترة بشكل متزايد.

الدوري الإيطالي
تورينو crest
تورينو
تورينو
روما crest
روما
روما
الدوري التركي الممتاز
غازي عنتاب crest
غازي عنتاب
غازي عنتاب
فنربخشه crest
فنربخشه
فنربخشه