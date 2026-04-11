Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
علي رفعت

حتى سيميوني لم يحضر والليجا لم تتعرف على اللاعبين.. 10 تبديلات أمام إشبيلية تُجهز أتلتيكو مدريد لمعركة برشلونة في الأبطال!

فقرات ومقالات
إشبيلية ضد أتلتيكو مدريد
إشبيلية
أتلتيكو مدريد
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد ضد برشلونة
برشلونة
دوري أبطال أوروبا
دييجو سيميوني

سقوط مرغوب فيه من سيميوني!

سقط فريق أتلتيكو مدريد في فخ الهزيمة أمام مضيفه إشبيلية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدوري الإسباني في ليلة شهدت أحداثًا استثنائية بعيدة كل البعد عن التنافس التقليدي. 

هذه الخسارة لم تكن مجرد تعثر عادي للروخي بلانكوس بل كانت بمثابة طوق نجاة غالي الثمن للفريق الأندلسي الذي لم يتذوق طعم الانتصارات في الليجا منذ شهر فبراير الماضي وتحديدًا منذ فوزه على خيتافي. 

بدا المشهد في ملعب رامون سانشيز بيزخوان وكأن دييجو سيميوني قرر بوعي كامل تقديم هدية ثمينة لأهل الدار مقابل شراء راحة ذهنية وبدنية مطلقة لكتيبته الأساسية قبل المعركة الكبرى المنتظرة في دوري أبطال أوروبا.


  • FBL-ESP-LIGA-SEVILLA-ATLETICO MADRIDAFP

    مغامرة التدوير الشامل ورهان البدلاء


    دخل الأتليتي اللقاء بتشكيلة مغايرة تمامًا لما اعتادت عليه الجماهير حيث أجرى الجهاز الفني 10 تبديلات دفعة واحدة على القوام الرئيسي الذي خاض المواجهات الأخيرة.

    فضل المدرب الأرجنتيني إراحة نجومه بشكل كامل وتركهم في مدرجات المتابعة أو على مقاعد الاحتياط خوفًا من الإصابات أو الإجهاد قبل موقعة الإياب الحاسمة ضد برشلونة يوم الثلاثاء القادم.

    هذا القرار الجريء جعل الفريق يظهر بلا هوية فنية واضحة في أغلب فترات اللقاء وغاب التفاهم المعهود بين العناصر التي لم يسبق لها اللعب معًا في مباراة رسمية بهذا الحجم مما منح إشبيلية أفضلية ميدانية لم يحلم بها منذ شهور طويلة.


  لاعبون بلا وجوه


    المثير في مواجهة الليلة لم يكن فقط التغيير الجذري في الأسماء بل وصل الأمر إلى حد إرباك المنظومة التكنولوجية لرابطة الدوري الإسباني نفسها.

    رصد المتابعون مفارقة غريبة تمثلت في غياب الصور التعريفية لبعض اللاعبين عن لوحة النتائج الرسمية للمباراة على الشاشات العالمية.

    لاعبون مثل خافيير بونيار ورودريجو ميندوزا وداني مارتينيز وجدوا أنفسهم يقودون خطوط أحد أعرق أندية إسبانيا دون أن تملك قاعدة بيانات الليجا صورًا رسمية لهم بالقميص الأول.

    عكس هذا المشهد حجم الفجوة بين التشكيل الأساسي وبين المواهب الذين تم استدعاؤهم على عجل لسد العجز في قائمة الفريق المسافرة إلى الأندلس في ظل نظام تدوير لم يترك لاعبًا كبيرًا من القوام المعتاد للفريق.


  غياب القائد خلف قضبان الانضباط


    لم تتوقف الغيابات عند حدود المستطيل الأخضر بل امتدت لتشمل المنطقة الفنية التي خلت من حركة دييجو سيميوني الصاخبة وتوجيهاته الانفعالية المعتادة.

    غاب التشولو عن مقاعد البدلاء تنفيذًا لعقوبة الإيقاف التلقائي بعد وصوله للإنذار رقم خمسة في المسابقة المحلية خلال الجولة السابقة أمام برشلونة في الجولة الماضية.

    جاءت تلك البطاقة نتيجة اعتراضات المدرب العنيفة على القرارات التحكيمية وتحديدًا واقعة عدم طرد لاعب الخصم جيرارد مارتن.

    تولى المساعد نيلسون فيفاس مهمة قيادة تلك المجموعة الشابة ميدانيًا وهي مهمة بدت مستحيلة في ظل نقص الخبرة وتفوق الرغبة الهجومية لإشبيلية الذي استغل غياب القائد والنجوم ليحقق انتصارًا معنويًا طال انتظاره.

    ورغم أن سبب غياب سيميوني لا يتعلق بالراحة مثل بقية عناصر فريقه إلا أن جماهير الفريقين على مواقع التواصل الاجتماعي لم تترك المناسبة دون أن تستغلها في السخرية من كم التغييرات الموجودة في تشكيلة الفريق المدريدي مؤكدين أن سيميوني نفسه أراد الحصول على راحة قبل لقاء برشلونة.




  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    استراتيجية التضحية من أجل الحلم القاري

    يدرك الجميع داخل أروقة أتلتيكو مدريد أن خسارة مباراة في الدوري قد تكون ثمنًا مقبولًا في مقابل الحفاظ على الجاهزية القصوى لموقعة دور الـ 8 في المسابقة الأوروبية.

    النادي المدريدي وضع كل ثقله في البطولة القارية التي تمثل الأمل الأبرز لإنقاذ الموسم بلقب تاريخي يعوض الإخفاقات المحلية المتكررة رغم وصوله لنهائي الكأس.

    ورغم أن الهزيمة أمام إشبيلية جمدت رصيد الفريق وأوقفت زحفه نحو تحسين مركزه في جدول الترتيب إلا أن الرهان الفني يرتكز على أن عودة الركائز الأساسية في كامل قواهم البدنية يوم الثلاثاء ستجعل هذه التعثرات طي النسيان بمجرد تحقيق العبور للمربع الذهبي الأوروبي.


  بيت القصيد


    في نهاية المطاف جسدت ليلة الأندلس حالة من الفوضى المنظمة التي اختارها سيميوني بنفسه لإدارة أزمة الإجهاد.

    فبين غياب المدير الفني لإيقافه وظهور لاعبين لم تتعرف عليهم أنظمة البث العالمية اكتفى أتلتيكو بمجرد الحضور الرمزي بينما كانت العقول والقلوب في مدريد تستعد للملحمة القادمة.

    لقد نال إشبيلية فوزًا معنويًا بفضل كرم مدريدي غير مسبوق لكن الإجابة الحقيقية على جدوى هذه المخاطرة ستكون مرهونة بما سيقدمه رفاق أنطوان جريزمان في معركة كسر العظام الأوروبية أمام برشلونة.



دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة