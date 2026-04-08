سيميوني يبكي على رحيل جريزمان عن أتلتيكو مدريد: "شكراً لك على ما أنت عليه كلاعب وصديق"

خلال الأسابيع الماضية، أُعلن عن انتقال أنطوان غريزمان اعتباراً من الصيف المقبل: سيكون المهاجم الفرنسي تعزيزاً جديداً لفريق أورلاندو سيتي في النصف الثاني من موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم (حيث تُعد فترة الانتقالات الصيفية هناك هي الأقصر)، ولكن بعد توقيعه مع النادي الأمريكي، عاد ليُركز بشكل حصري على أتلتيكو مدريد حتى شهر مايو. ثم سيطوي صفحة جديدة، وسيكون رحيله ضربة قاسية لجميع مشجعي الكولتشونيروس. لفهم أهمية جريزمان داخل أتلتيكو مدريد بشكل جيد، يجب الاستماع إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده تشولو سيميوني قبل مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وأتلتيكو مدريد.
كلمات سيميون
اللاعب الذي اختاره المدرب الأرجنتيني هو غريزمان نفسه، وقبل بدء المؤتمر الصحفي والرد على أسئلة الصحفيين، أراد مدرب أتلتيكو أن يشكر المهاجم الفرنسي على كل ما قدمه للنادي الإسباني: "أريد أن أتحدث بصفتي مدربًا ولكن أيضًا مشجعًا لأتلتيكو - قال متأثرًا - وأريد أن أشكرك على عملك هنا في مدريد، وعلى تواضعك، فأنت شخص جدير بالإعجاب، ومن الضروري بالنسبة للاعبين الشباب اليوم أن يكون لديهم شخصية مثلك. شكرًا على كل ما فعلته، وما تفعله، وما سأجبرك على فعله مرة أخرى. شكراً على تفانيك، وعلى احترافك، فقد تمكنت من التمييز بين العلاقة الجميلة التي تربطنا كعائلة وعدم تجاوز الخط الصعب بين المدرب والصديق اللاعب. أنا أعتبرك لاعباً أولاً، ثم صديقاً بعد ذلك".
سنوات غريزمان مع أتلتيكو مدريد
لكن قبل أن يودعه نهائياً، ركز سيميوني على نهاية الموسم هذه: "تبقى ثماني مباريات في الدوري الإسباني - يختتم «تشولو» - ومباراة واحدة في كأس الملك، وإن شاء الله خمس مباريات أخرى في دوري أبطال أوروبا. أدعوكم للاستمتاع بهذه اللحظات، أحبكم كثيراً، ولو كان هناك مشجع لأتلتيكو اليوم لقال لكم نفس الكلام". لعب جريزمان مع أتلتيكو مدريد من 2014 إلى 2019، وبعد فترة قصيرة مع برشلونة عاد في 2021 وسيبقى حتى نهاية هذا الموسم.