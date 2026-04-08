سيميوني يبكي على رحيل جريزمان عن أتلتيكو مدريد: "شكراً لك على ما أنت عليه كلاعب وصديق"

اللاعب الذي اختاره المدرب الأرجنتيني هو غريزمان نفسه، وقبل بدء المؤتمر الصحفي والرد على أسئلة الصحفيين، أراد مدرب أتلتيكو أن يشكر المهاجم الفرنسي على كل ما قدمه للنادي الإسباني: "أريد أن أتحدث بصفتي مدربًا ولكن أيضًا مشجعًا لأتلتيكو - قال متأثرًا - وأريد أن أشكرك على عملك هنا في مدريد، وعلى تواضعك، فأنت شخص جدير بالإعجاب، ومن الضروري بالنسبة للاعبين الشباب اليوم أن يكون لديهم شخصية مثلك. شكرًا على كل ما فعلته، وما تفعله، وما سأجبرك على فعله مرة أخرى. شكراً على تفانيك، وعلى احترافك، فقد تمكنت من التمييز بين العلاقة الجميلة التي تربطنا كعائلة وعدم تجاوز الخط الصعب بين المدرب والصديق اللاعب. أنا أعتبرك لاعباً أولاً، ثم صديقاً بعد ذلك".



