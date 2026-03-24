Goal.com
مباشر
Nathan Zeze Neom Al Hilal
أحمد فرهود

"والدي عارض انتقالي للسعودية وسيموني إنزاجي اتصل بي".. محترف نيوم يكشف عن "شرط" جعله يرفض الهلال

ماذا قال محترف نيوم؟!..

كشف النجم الفرنسي الشاب ناثان زيزي، مدافع فريق نيوم الأول لكرة القدم، عن كواليس مهمة في انتقاله إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

زيزي البالغ من العمر 20 سنة، انضم إلى نيوم في صيف عام 2025؛ قادمًا من صفوف نادي نانت الفرنسي، الذي مثّل جميع فئاته السنية.

  • FBL-FRA-CUP-DRANCY-NANTESAFP

    والد ناثان زيزي عارض انتقال نجله للسعودية.. لهذا السبب!

    وفي هذا السياق.. أكد النجم الفرنسي الشاب ناثان زيزي، مدافع فريق نيوم الأول لكرة القدم، أن والده كان رافضًا لفكرة انتقاله إلى الملاعب السعودية، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

    وعن ذلك يقول زيزي في تصريحات لـ"فوت ميركاتو": "والدي رأى أن مغادرتي الملاعب الأوروبية في سن الـ20، والذهاب إلى المملكة العربية السعودية؛ أمرًا غير جيد".

    وشدد المدافع الفرنسي على أنه كان مقتنعًا بهذه الخطوة؛ خاصة أنه لن يستمر طوال مسيرته الكروية، في الملاعب السعودية.

    وأشار زيزي إلى أنه إذا أكمل عقده مع نيوم بالكامل، والذي يمتد حتى 30 يونيو 2030؛ سيبلغ وقتها 25 سنة تقريبًا، أي أنه سيكون في عمر مثالي للتألق في أوروبا.

  • Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

    "شرط" جعل ناثان زيزي يرفض الانضمام إلى الهلال

    وعلى جانب آخر.. فجّر النجم الفرنسي الشاب ناثان زيزي، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بتأكيده على أنه كان قريبًا من الانتقال إلى عملاق الرياض الهلال، قبل الذهاب إلى نادي نيوم.

    وأوضح زيزي أن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، أجرى مكالمة معه؛ لإقناعه بالانضمام إلى الزعيم، في الميركاتو الصيفي الماضي.

    وأضاف: "المشكلة أن إنزاجي أخبرني؛ بأن الهلال يشترط لعبي لقاء واحد في كل مباراتين، وذلك بسبب العدد المحدد للاعبين الأجانب".

    واعترف ناثان زيزي أن هذا الشرط؛ جعله يفضل الانتقال إلى نادي نيوم، بدلًا من الانضمام إلى الهلال.

  • أرقام ناثان زيزي مع نادي نيوم

    النجم الفرنسي الشاب ناثان زيزي انضم إلى فريق نيوم الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي الماضي "2025"؛ قادمًا من النادي المحلي نانت، الذي مثّل جميع فئاته السنية كما ذكرنا.

    صفقة زيزي كلفت خزينة نيوم، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ20 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2030.

    ومع نيوم.. لعب زيزي 25 مباراة رسمية حتى الآن؛ مسجلًا خلالها هدفين، مع صناعة تمريرة حاسمة واحدة.

  • Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم يُعاني من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 19 انتصارًا مع 7 تعادلات، في 26 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 7 انتصارات مقابل تعادل وحيد؛ ليتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، كمتصدر لمنطقة الغرب.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

دوري روشن السعودي
نيوم crest
نيوم
نيوم
الفيحاء crest
الفيحاء
الفيحاء
دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
التعاون crest
التعاون
التعاون