"والدي عارض انتقالي للسعودية وسيموني إنزاجي اتصل بي".. محترف نيوم يكشف عن "شرط" جعله يرفض الهلال

وفي هذا السياق.. أكد النجم الفرنسي الشاب ناثان زيزي، مدافع فريق نيوم الأول لكرة القدم، أن والده كان رافضًا لفكرة انتقاله إلى الملاعب السعودية، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وعن ذلك يقول زيزي في تصريحات لـ"فوت ميركاتو": "والدي رأى أن مغادرتي الملاعب الأوروبية في سن الـ20، والذهاب إلى المملكة العربية السعودية؛ أمرًا غير جيد".

وشدد المدافع الفرنسي على أنه كان مقتنعًا بهذه الخطوة؛ خاصة أنه لن يستمر طوال مسيرته الكروية، في الملاعب السعودية.

وأشار زيزي إلى أنه إذا أكمل عقده مع نيوم بالكامل، والذي يمتد حتى 30 يونيو 2030؛ سيبلغ وقتها 25 سنة تقريبًا، أي أنه سيكون في عمر مثالي للتألق في أوروبا.